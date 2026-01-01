Novogodišnja čestitka premijera Mickoskog: 2026. će biti godina potpunog preobražaja Severne Makedonije

Kurir pre 30 minuta
Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski najavio je da će 2026. biti godina preobražaja, političke stabilnosti i ekonomskog jačanja. "Reforme koje smo pokrenuli nisu kozmetičke.

One su duboke i suštinske. Takve reforme zahtevaju vreme, ali su preduslov za funkcionalnu državu i zdravo društvo", rekao je Mickoski u novogodišnjoj čestitiki građanima. Istakao je da će projekti koji se planiraju, programi koji se pripremaju i politike koje se osmišljavaju dati konkretne i merljive rezultate u 2026. godini. Prema njegovim rečima, 2026. godina će biti godina rasta, sa realizacijom značajnih infrastrukturnih projekata. "Godina ekonomskog jačanja,
Danas pre 5 sati
Kurir pre 30 minuta
