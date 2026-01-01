Snimak oduševio navijače Denvera: Kamera pronašla Nikolu Jokića - hramlje, ali hoda bez štaka

Denver je uspeo da savlada Toronto Reptorse rezultatom 106:103 i to bez pomoći Nikole Jokića.

Iako nije igrao, srpski as je viđen u dvorani, a snimci su pokazali da i dalje hramlje, ali je dobra vest što mu štake nisu bile potrebne, što je izazvalo olakšanje među navijačima. Cena pobede bila je visoka, jer je Denver ostao bez još jednog centra, pa je Holms duel priveo kraju kao jedina potpuno zdrava opcija na poziciji pet. Situacija oko Jokićeve povrede nije bezazlena, a već je poznato i koliko bi mogao da odsustvuje sa terena, u pitanju je period od četiri