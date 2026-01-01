Od danas novi uslovi za odlazak žena u penziju

Nova pre 3 sata  |  Autor: Fonet
Od danas novi uslovi za odlazak žena u penziju

Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene se od danas menjaju, pa će žene u penziju moći da idu sa navršene 64 godine, uz najmanje 15 godina staža osiguranja.

To je za dva meseca više nego lane, kada su ženama za penzionisanje bile neophodne 63 godine i 10 meseci života, uz isti staž osiguranja, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije (PIO). Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi – 65 godina života i najmanje 15 godina staža. Zakon propisuje pomeranje starosnog uslova za žene sve do 2032. godine, kada će uslovi za oba pola biti izjednačeni na 65 godina života i najmanje 15 godina staža.
