Događaji koji su obeležili Srbiju u 2025. godini – od studentskih protesta do američkih sankcija NIS-u

Srbiju su u 2025. godini obeležile višemesečne studentske blokade i protesti, podele u društvu, smena Vlade, šatorsko naselje u centru Beograda, američke sankcije NIS-u, zamrzavanje projekta "Jadar", spor oko kompleksa Generalštaba i izborni procesi i tenzije na Kosovu i Metohiji.

Godina 2025. u Srbiji je obeležena nizom događaja koji su bitno uticali na politički, društveni i ekonomski život zemlje i stanovništva. Protesti dela studenata, građana i opozicije i blokade visokoškolskih ustanova, saobraćajnica i pojedinih javnih institucija prerasli su u širi društveno-politički pokret protiv vlasti, aktivan i u tekućoj godini. U međuvremenu, pala je vlada Miloša Vučevića, zamenio ju je kabinet Đure Macuta, dok su organizacija "Studenti koji
