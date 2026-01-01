U požaru u skijaškom centru Švajcarske više od 40 mrtvih,115 povređeno, proglašena petodnevna žalost

ŽENEVA - Švajcarska je proglasila petodnevnu žalost nakon što je u požaru koji je zahvatio popularni bar u skijaškom odmaralištu Kran-Montana poginulo više od 40 ljudi, dok je 115 povređeno.

Švajcarski predsednik Gi Parmelen izjavio je danas da je požar koji je u novogodišnjoj noći izbio u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana jedna od najgorih tragedija koje su zadesile tu zemlju, a komandant kantonalne policije Frederik Žizle je rekao da je u požaru stradalo četrdesetak ljudi, a da je 115 povređeno. ''To je drama neviđenih razmera. Životi mnogih, posebno mladih ljudi, brutalno su prekinuti'', rekao je Parmelen, prenosi švajcarski list "Temp". On