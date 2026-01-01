Zbog mokrih kolovoza vozačima se savetuje oprezna vožnja

RTV pre 13 minuta  |  Tanjug
Zbog mokrih kolovoza vozačima se savetuje oprezna vožnja

NOVI SAD - Na većini najopterećenijih putnih pravaca I prioriteta održavanja, kao i na ostalim putnim pravcima u Srbiji kolovozi su vlažni i na njima ima snega do pet centimetara, pa se vozačima savetuje opreza vožnja, saopštilo je JP "Putevi Srbije" (JPPS) na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

Deonice na kojima ima snega su Vladičin Han - Surdulica - Ćurkovica, Ćurkovica - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), Božica - granica SRB/BUG (Ribarci), Vlasinsko Jezero - Božica. Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 centimetara na teritoriji Kruševca, Zaječara, Vranja. Kod Zaječara mogući su učestali odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Putevi Srbije: Na pojedinim deonicama do pet centimetara snega, neophodna oprezna vožnja

Putevi Srbije: Na pojedinim deonicama do pet centimetara snega, neophodna oprezna vožnja

Danas pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeZaječarNovi SadBugarskaKruševacPutevi SrbijeSnegSurdulicaVladičin Han

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 1. januar

Na današnji dan, 1. januar

N1 Info pre 38 minuta
Od danas veće plate i minimalac, startuje e-bolovanje, plaćanje poreza na ugljenik

Od danas veće plate i minimalac, startuje e-bolovanje, plaćanje poreza na ugljenik

RTV pre 23 minuta
Macut i Dačić obišli komandno-operativni centar Policijske uprave za Grad Beograd

Macut i Dačić obišli komandno-operativni centar Policijske uprave za Grad Beograd

RTV pre 18 minuta
Zbog mokrih kolovoza vozačima se savetuje oprezna vožnja

Zbog mokrih kolovoza vozačima se savetuje oprezna vožnja

RTV pre 13 minuta
Danas vedro i toplije nego juče

Danas vedro i toplije nego juče

Šabačke novosti pre 13 minuta