Kiks Mančester Sitija u šampionskoj trci: Arsenal im je pobegao

Fudbaleri Mančester Sitija u četvrtak su remizirali 0:0 sa Sanderlendom kao gosti na "Stadionu svetlosti".

Ispustio je tim Pepa Gvardiole dva boda u poteri za Arsenalom, vodećim timom tabele Premijer lige. U drugom meču, igranom u istom terminu u Londonu, takođe nismo videli nijedan gol. Brentford - Totenhem 0:0. Ovim remijem okončana je serija Sitija od šest premijerligaških pobeda. „Crne mačke“ nastavljaju sa impresivnim partijama na domaćem terenu – neporaženi su u 10 mečeva na svom stadionu (po pet pobeda i remija). Bio je ovo prvi bod za Sanderlend posle osam duela