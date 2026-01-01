(VIDEO) Pojavio se Jokić i sve iznenadio, Denver pobedio

Sport klub pre 47 minuta  |  Autor: Branimir Smilić
(VIDEO) Pojavio se Jokić i sve iznenadio, Denver pobedio

Košarkaši Denver Nagetsa godinu su završili pobedom uprkos činjenici da su na gostovanju Torontu bili lišeni pomoći četvorice članova startne petorke.

Ekipa iz Kolorada je u uzbudljivom finišu uspela da sačuva trijumf protiv tima srpskog trenera Darka Rajakovića i slavi rezultatom 106:103. To je bio prvi meč Nagetsa nakon povrede najboljeg košarkaša Nikole Jokića, koji će van terena biti najmanje četiri nedelje. Novi problem za trenera Dejvida Adelmana je povreda rezervnog centra Jonasa Valančunasa. Litvanac u poslednjoj četvrtini nije ulazio u igru, a za 23 minuta upisao je 17 poena (5/6 za dva, 7/8 slobodna
