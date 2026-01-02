Partizan na dnu, Zvezda ostala na istom - ovo je tabela Evrolige na polusezoni

Evroliga je tačno na polusezoni, pošto je okončano 19. kolo.

Srpski klubovi bili su polovični – Partizan je izgubio u gostima kod Valensije (86:73), dok je Crvena zvezda slavila ubedljivo u Istanbulu protiv Efesa (87:65). Crno-beli su nanizali četiri neuspeha i nalaze se u grupi klubova koji su na dnu. Uz tim Đoana Penjaroje, skor 6-13 imaju još Pariz, Baskonija, Efes, Asvel i Bajern Minhen. Crveno-beli su ostali u plej-in zoni sa učinkom 11-8, kakav imaju još Real Madrid i Žalgiris. Isti broj trijumfa uz meč manje, ima i