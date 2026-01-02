Bijonse, Labubu i reklama za džins Sidni Svini: 10 viralnih trenutaka koji su obeležili 2025.

BBC News pre 51 minuta | Stiven Mekintoš - BBC zabava

Poslednjih 12 meseci doneli su veliki broj viralnih trenutaka - veridbu Tejlor Svift, opijanje rakuna i trend „6-7“ koji svuda u svetu tera nastavnike u prevremenu penziju.

1. Reakcija Bijonse na nagradu Gremi

CBS

„Čekajte, šta? Ja? Dobila sam? Dobila sam Gremi? Dobila sam ovaj Gremi? Jeste li sigurni?“

Iako Bijonse u februaru, prilikom osvajanja nagrade za kantri album godine, nije izgovorila nijednu od tih reči, njen izraz lica i govor tela jasno su otkrivali njeno iznenađenje.

U kantri zajednici dugo je postojala odbojnost prema albumu Cowboy Carter, ali je on na kraju doživeo trijumfalno veče, donevši Bijonse njenu prvu nagradu za album godine.

Zanemarićemo činjenicu da je trebalo da je dobije mnogo ranije za Lemonade ili Renaissance i biti zahvalni da je Bijonse dobila taj trofej, a da je internet dobio mim za sva vremena.

2. Drama oko reklame za džins Sidni Svini

Getty Images

„Sidni Svini ima sjajan džins.“

Tako je zvučao slogan za reklamu kompanije Ameriken igl u julu u kom se pojavila glumica iz serije Euforija odevena od glave do pete u džins.

U zavisnosti od vašeg stanovišta, to je bila ili zabavna igra reči u bezazlenoj reklami za odeću, ili šifrovana poruka za belački suprematizam i retoriku iz vremena eugenike („Ima sjajne gene“).

Publicitet nastao iz ovoga neizbežno je doveo do skoka prodaje kompanije u nebesa.

Nažalost po Svini, to za posledicu nije imalo sličnu navalu na blagajnama za njen sledeći film.

Sama glumica se nije oglašavala tokom čitave kontroverze, ali je kasnije razjasnila da „ne podržava stavove koje su neki ljudi odbrali da povežu sa kampanjom“, dodavši: „Uradila sam to zato što volim džins i zato što volim ovaj brend.“

3. Osveta Lili Alen

Getty Images/Nieves González

Bila je to godina puna događaja u muzici - Oejzis (Oasis) je uspeo da održi povratničku turneju - naizgled bez incidenta, nov interaktivan događaj posvećen Elvisu završilo se haotično, dok je turneja grupe Coldplay učinila da se dvoje obožavalaca u Masačusetsu pokajalo što su došli.

U međuvremenu, pop zvezde su masovno padale sa scene - bukvalno.

Ogroman automobil u kom je lebdela Bijonse na koncertima nagnuo se previše, zamalo je bacivši na publiku, dok je ogroman leteći leptir na kom je sedela Kejti Peri najednom propao nekoliko metara.

Pogledajte kako je Bijonse visila u vazduhu u 'letećem automobilu'

Ali album o kome se najviše pričalo tokom godine bio je West End Girl Lili Alen, zahvaljujući detaljnom opisu događaja koji su doveli do njenog razvoda sa zvezdom serije Čudnije stvari, Dejvidom Harborom.

Stihovi o pravilima u otvorenoj vezi:

„Imali smo dogovor,

diskrecija obavezna, drskost zabranjena

Nagrada postoji,

i uvek sa strancima"

4. Adolescencija: Čudo od deteta

Netflix/Getty

Netfliks serija o osnovcu optuženom da je izbo nožem drugaricu iz odeljenja bila je jedna od najvećih televizijskih hitova godine, nametnuvši raspravu u javnom prostoru koja je trajala nedelja.

„Jeste li znali da je sve snimljeno iz jednog kadra?“, govorio je svako koga poznajete.

O bože, stvarno? Vi ste prvi koji je to pomenuo.

„Možete li da verujete da je ovo prva uloga Ovena Kupera?“

Zapravo, mogu. Sa 15 godina, nisam ni očekivao od njega prepuni profil na IMDB-u.

Nekoliko meseci kasnije, ovaj tinejdžer je postao najmlađi muški dobitnik nagrade Emi, i održao je inspirativan govor prilikom preuzimanja nagrade.

„Bio sam niko i ništa pre tri godine, a sada sam ovde“, rekao je Kuper.

„Ako slušate, ako se usredsredite, ako izađete iz zone komfora, možete da postignete bilo šta u životu.“

5. Popularna Dubai čokolada

Getty Images

Tokom godina bilo je sasvim dovoljno raznih pomama za hranom i pićem - mača, čaj sa boba kuglicama, kronat i Starbaksova kafa od maslinovog ulja, zbog koje smo i dalje razočarani, jer nije zaživela.

Ove godine su pistaći konačno dobili vlastitih pet minuta, pošto ih je žena sa vrlo konkretnom trudničkom žudnjom pretvorila u fenomen.

Dekadentna tabla čokolade i njen kremasti fil od pistaća naknadno su postali viralni na TikToku zahvaljujući fotogeničnom izgledu i baršunastom ukusu, dovevši do niza imitatora (koji naplaćuju 12,6 evra po štangli) i globalnog skoka u potražnji za pistaćima.

6. Video spot EsDiKida sa Timotijem Šalameom

Kao što će vam reći Benksi, ništa ne zainteresuje javnost (i medije) za vaš rad više nego kad krijete identitet.

Bilo je, stoga, mnogo spekulacija oko EsDiKida - liverpulskog repera koji je postao slavan ove godine, ali krije lice pod fantomkom, bandanom ili maskom.

Neki obožavaoci su sugerisali da reperove oči, jedini vidljivi deo njegovog lica, neobično liče na oči holivudske zvezde Timotija Šalamea, koji je prihvatio mističnost čitave priče kad god je o tome bio pitan u intervjuima.

Prilikom njegove sledeće posete Londonu, Šalame se odvojio od crvenih tepiha i gostovanja u TV emisijama da bi se sreo sa zvezdom dril repa, i njih dvojica su zajedno snimili video spot ispred prodavnice pića u Finsberi Parku.

Chalamet/EsDeeKid/X EsDiKid i Timoti Šalame u muzičkom spotu

7. Labubu manija izaziva potrošački haos

Getty Images

Ako je 2025. godina imala lice, nesumnjivo je bilo napravljeno od plastike, sa šiljatim ušima, krupnim očima i kezom sa tačno devet zuba.

Delo hongkonškog umetnika Kasinga Lunga i adaptiran iz serijala slikovnica Čudovišta, blago zastrašujući Labubu ove godine je mogao da se vidi kako visi sa svačije torbe, a trendu su se pridružile i Rijana, Dua Lipa i Lisa iz Blekpinka.

Srećom, Britanci vole čekanje u redu, jer su plišane igračke izazvale duge kolone širom sveta.

Kažu da je simpatičan, ali demonski izgled lutkice je u savršenom skladu sa njegovom dobrodušnom, ali i haotičnom ličnošću.

Pogledajte video: Kako da prepoznate lažnu Labubub lutkice

8. Striming hitovi (i promašaji)

Disney/Amazon/HBO Sleva nadesno: Kim Kardašijan u All's Fair, Džo Vilkinson u Ko se zadnji smeje, i Ejmi Lu Vud u Belom lotosu

Amazon se zatekao sa neočekivanim hitom u rukama zahvaljujući prvoj sezoni Ko se zadnji smeje (Last One Laughing), rijaliti serije sa 10 komičara u kući kojima nije dozvoljeno da se smeju jedan drugom.

Najviralniji trenutak usledio je kad je Džo Vilkinson održao lažno ozbiljan govor o RNLI (Kraljevskoj nacionalnoj ustanovi za brodiće), samo da bi bio gađan ogromnom loptom ružičaste boje, naizgled bez ikakvog razloga.

Veličanstveno.

U međuvremenu, treća sezona satire o bogatima Beli lotos postala je jedna od serija o kojima se najviše govorilo tokom godine i inspirisala je svađu oko parodije iz Subotom uveče uživo koja se podsmevala zubima Ejmi Lu Vud.

Advokatska serija Kim Kardašijan All's Fair, međutim, bila je mnogo manje dobro primljena, a neki kritičari su izjavili da bi „vrlo lako mogla biti najgora televizijska serija svih vremena“.

Ali Kardašijan je prihvatila loše kritike hrabro koristeći ih da promoviše seriju, koja je bila promptno obnovljena za drugu sezonu.

9. Beskrajni govor Ejdrijena Brodija na Oskarima

Getty Images

Kad oborite neki rekord na Oskarima, to je obično dobra stvar, ali Ejdrijen Brodi je poneo problematičnu titulu kad je osvojio nagradu za najbolju glavnu mušku ulogu u februaru.

Prihvatajući statuetu za njegovu ulogu u Brutalist, Brodi je bacio žvaku na devojku pre nego što je održao govor zahvalnice koji je trajao pet minuta i 40 sekundi – najduži u istoriji Akademije.

Orkestar je pokušao da ga otera započevši svirku, ali je on samo odmahnuo rukom i nastavio.

Glasine kažu da je na bini u teatru Dolbi i dan-danas.

Nekoliko nedelja kasnije, kad je bilo potvrđeno da će se voditelj Konan O'Brajen vratiti 2026. godine, on se našalio: „Jedini razlog zašto vodim Oskare sledeće godine je što želim da čujem kako će Ejdrijen Brodi završiti govor.“

10. Pregršt slavnih imena na svemirskom letu Blu oridžina

EPA

Kejti Peri i Gejl King bili su među šest žena koje su letele 11 minuta u svemir u sklopu putovanja Blu oridžin u aprilu.

Letele su više od 100 kilometara iznad Zemlje, što im je pružilo nekoliko minuta bestežinskog stanja.

Tom prilikom uživale su izvedbi pesme Kejti Peri What a Wonderful World.

Ali neki su komentarisali da su slavne ličnosti pokazale „bezosećajnost“ zbog učešća u jednom tako prolaznom i skupom putovanju u vreme velike ekonomske krize.

(BBC News, 01.02.2026)