Herojski čin profesora iz Novog Sada Video da se devojka davi, pa skočio u hladan Dunav (foto)

Blic pre 1 sat
Herojski čin profesora iz Novog Sada Video da se devojka davi, pa skočio u hladan Dunav (foto)

Bez razmišljanja skočio je u hladnu vodu i izvukao devojku na obalu Pozvao je Hitnu pomoć koja je preuzela brigu o spašenoj devojci Nova godina u Novom Sadu počela je herojskim činom.

Univerzitetski profesor Nebojša Čokorilo spasio je mladu ženu iz hladnog Dunava u četvrtak, 1. januara, oko 14.20 časova. Čokorilo je, trčeći kejom, primetio devojku koja je pored obale dozivala pomoć, a zatim i glavu ženske osobe koja je tonula u reci. U tom trenutku, bez razmišljanja, skočio je u ledenu vodu i uspeo da izvuče ženu kojoj se, kako se navodi, u tom momentu videla još samo kosa iznad površine. Nakon što ju je izvukao na obalu, profesor je odmah
Novi Sad, Dunav, Nova godina

Blic pre 1 sat
