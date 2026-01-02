Oglasila se ambasada Srbije u Švajcarskoj: Otvorena komunikacija sa nadležnim organima za građane Srbije: Ove brojeve telefona možete pozvati za pomoć

Ambasada Republike Srbije u Švajcarskoj obaveštava građane o tragičnom požaru Diplomatsko-konzularna predstavništva pružaju podršku građanima u vezi sa ovom situacijom Ambasada Republike Srbije u Švajcarskoj obaveštava građane Republike Srbije da je, povodom tragičnog požara koji se dogodio u skijaškom centru Kran-Montana tokom novogodišnje proslave, otvorena komunikacija sa nadležnim organima Švajcarske Konfederacije radi pribavljanja relevantnih informacija.