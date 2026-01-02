Pokloni na sve strane, sinovi skaču od sreće Dejana Živković pokazala prelep prizor u domu koji je papreno plaćen: Ponosna majka snimila sve (foto)

Filip je na društvenim mrežama iskazao ljubav i poštovanje prema supruzi.

Njihov luksuzni život i međusobna ljubav često privlače pažnju javnosti. Manekenka Dejana Živković pokazala je na društvenim mrežama prelepe prizore iz doma. Ona je snimala sinove kako se raduju poklonima za praznike, a bilo joj je puno srce zbog ovoga. Mališani su trčali do stanu, dok se ispod jelke nalazio veliki broj darova. Bili su presrećni zbog otvaranja poklona, te je Dejana detalje pokazala svima na Instagramu. Sinove je dobila sa biznismenom Filipom