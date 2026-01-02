Zvezda večeras u Istanbulu počinje 2026. godinu: Efes zanimljiv izazov u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde prvu utakmicu u 2026. godini odigraće večeras (petak) od 18 sati protiv Efesa u 19. kolu Evrolige.

Zvezda duel u Istanbulu dočekuje sa skorom 10-8, dok Efes ima 6-12. – Nisu u lakoj situaciji, ali imaju ogroman kvalitet na svim pozicijama. I njima su kao i nama povrede ugrozile rezultat i ambicije – rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović uoči utakmice protiv Efesa. Obradović će moći da računa na Ognjena Dobrića i Čimu Monekea. – U prethodnom periodu su pokazali različita lica, ali defnitivno vrlo dobra ekipa. Promenili su trenera, imali su