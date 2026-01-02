Promenljivo i toplije vreme u Srbiji uz najavu obilnih snežnih padavina i ledene kiše početkom januara

Naslovi.ai pre 33 minuta
Promenljivo i toplije vreme u Srbiji uz najavu obilnih snežnih padavina i ledene kiše početkom januara

Danas u Srbiji promenljivo i vetrovito, sa toplijim temperaturama; RHMZ i JP Putevi Srbije upozoravaju na snežne padavine, ledenu kišu i oprez u saobraćaju 4. i 5. januara.

Danas će u Srbiji biti promenljivo vreme sa kišom u Vojvodini, istoku i jugu, dok će na visokim planinama padati slab sneg. Temperatura će biti osetno toplija, sa maksimalnim vrednostima do 15 stepeni na zapadu zemlje. Vetar će biti umeren do jak, južni i jugozapadni, u planinskim predelima i olujni. Beta N1 Info RTS

Za vikend se očekuje zahlađenje i snežne padavine, naročito u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim krajevima Srbije, gde će se formirati snežni pokrivač od 10 do 20 centimetara, a u planinskim predelima i više, sa lokalnim akumulacijama do 30 centimetara. Takođe, postoji upozorenje na pojavu ledene kiše, naročito južno od Save i Dunava. Telegraf NIN Beta NIN Vreme

Javno preduzeće "Putevi Srbije" apeluje na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put i da budu posebno oprezni zbog očekivanih snežnih padavina i ledene kiše u noći između subote i nedelje. Preporučuje se korišćenje zimske opreme i lanaca, kao i izbegavanje putovanja bez preke potrebe. Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu i ekipe su spremne za intervencije. Večeras na jugoistoku Srbije pada sneg, sa snežnim pokrivačem do 5 centimetara na pojedinim deonicama, dok su kolovozi vlažni i klizavi, a za teretna vozila uvedene su zabrane saobraćaja. Beta Euronews Dnevnik Newsmax Balkans Danas Radio sto plus Niške vesti Telegraf

U subotu se očekuje pretežno oblačno vreme sa padavinama koje će na severu preći u sneg, dok će u nedelju i početkom sledeće sedmice biti hladno sa snežnim padavinama i ledenom kišom. Meteorolozi najavljuju seriju ciklona sa Sredozemlja koja će doneti obilje vlage i značajne snežne padavine. Vreme Dnevnik Mondo

Povezane vesti »

Putevi Srbije upozoravaju vozače da bez preke potrebe ne idu na put - očekuju se ledena kiša i sneg

Putevi Srbije upozoravaju vozače da bez preke potrebe ne idu na put - očekuju se ledena kiša i sneg

N1 Info pre 52 minuta
Putevi Srbije upozoravaju vozače da bez preke potrebe ne idu na put – očekuju se ledena kiša i sneg

Putevi Srbije upozoravaju vozače da bez preke potrebe ne idu na put – očekuju se ledena kiša i sneg

Nova pre 32 minuta
Putevi Srbije upozoravaju vozače da bez preke potrebe ne idu na put – očekuju se ledena kiša i sneg

Putevi Srbije upozoravaju vozače da bez preke potrebe ne idu na put – očekuju se ledena kiša i sneg

Serbian News Media pre 37 minuta
Sneg zavejao istok i jug Srbije: Na ovim putevima je veoma opasno, sneg do 5 cm

Sneg zavejao istok i jug Srbije: Na ovim putevima je veoma opasno, sneg do 5 cm

Telegraf pre 37 minuta
Putevi Srbije upozoravaju vozače da bez preke potrebe ne idu na put - očekuju se ledena kiša i sneg

Putevi Srbije upozoravaju vozače da bez preke potrebe ne idu na put - očekuju se ledena kiša i sneg

Beta pre 1 sat
Putevi Srbije upozoravaju vozače: Oprez zbog poledice i snega tokom vikenda, ne krećite na put bez zimske opreme

Putevi Srbije upozoravaju vozače: Oprez zbog poledice i snega tokom vikenda, ne krećite na put bez zimske opreme

Newsmax Balkans pre 1 sat
RHMZ: Upozorenje na sneg i ledenu kišu

RHMZ: Upozorenje na sneg i ledenu kišu

Vreme pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaPutevi SrbijeSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Koliko se čeka na graničnim prelazima?

Koliko se čeka na graničnim prelazima?

Danas pre 13 minuta
Putevi Srbije upozoravaju vozače da bez preke potrebe ne idu na put - očekuju se ledena kiša i sneg

Putevi Srbije upozoravaju vozače da bez preke potrebe ne idu na put - očekuju se ledena kiša i sneg

N1 Info pre 52 minuta
Promenljivo i toplije vreme u Srbiji uz najavu obilnih snežnih padavina i ledene kiše početkom januara

Promenljivo i toplije vreme u Srbiji uz najavu obilnih snežnih padavina i ledene kiše početkom januara

Naslovi.ai pre 33 minuta
Akademski plenum: Nudimo Vučiću kvalitetnu istorijsku literaturu da nauči bar nešto iz srpske istorije

Akademski plenum: Nudimo Vučiću kvalitetnu istorijsku literaturu da nauči bar nešto iz srpske istorije

Nova pre 53 minuta
Putevi Srbije upozoravaju vozače da bez preke potrebe ne idu na put – očekuju se ledena kiša i sneg

Putevi Srbije upozoravaju vozače da bez preke potrebe ne idu na put – očekuju se ledena kiša i sneg

Nova pre 32 minuta