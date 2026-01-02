Gašić: Sve je spremno za vraćanje obaveznog služenja vojnog roka

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je danas da su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije spremni za vraćanje obaveznog služenja vojnog roka i da je pripremljeno i zakonsko rešenje koje treba da bude uskoro upućeno u skupštinsku proceduru.

Gašić je za Tanjug rekao i da je 125 objekata prošle godine privedeno toj nameni, a da je planirano da u prvoj i sledećim generacijama bude po 5.000 vojnika koji bi na vojnom roku proveli 75 dana što bi im bilo plaćeno. Gašić je podsetio da je u septembru 2024. godine na posebnoj sednici Vlade doneta odluka o organizaciji vojske i pripremama za služenje vojnog roka i da su se godinu i po dana bavili sveobuhvatnim analizama, a da je sada pitanje političke odluke