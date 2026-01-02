Poslednja scena, RTV1 u 17.20
NOVI SAD - Ova egzistencijalna komedija prati bolesnog filmskog reditelja dok snima ono što smatra svojim poslednjim umetničkim delom. Ono što počinje kao običan film, završava kao istraživanje smrtnosti i dubokog uticaja na svet.
Žanr: drama Režija: Stephen Wallis Scenario: Stephen Wallis Glavne uloge: Matthew Modine, John Cleese, Derek Jacobi, Stuart Townsend, Fiona Glascott, Jason London, Morgana Robinson Godina proizvodnje: 2023. Zemlje proizvodnje: Irska