Aleksić: Pred zajedničkim frontom, mašinerija aktuelne vlasti nema šanse

Serbian News Media pre 17 minuta
Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić izjavio je da bi saradnja, koja bi uključila i mobilisala sve antirežimske aktere, bila dovoljno moćna da sruši Srpsku naprednu stranku, odnosno da pred zajedničkim frontom, mašinerija aktuelne vlasti ne bi imala šanse. „Ako hoćemo snažan front, dovoljno moćan da sruši Srpsku naprednu stranku, onda on mora da uključuje, a ne da isključuje, a prvi nužan korak koji vodi ka tome je razgovor“,
