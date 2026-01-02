Denver stvarno nema sreće - ostao i bez Jokićeve zamene

Odsustvo Nikole Jokića od oko mesec dana bilo je idealna prilika za Jonasa Valančijunasa da upiše veću minutažu na terenu, ali to se neće desiti.

Litvanac je istegao list desne noge u utakmici u Torontu. Šems Čanarija javio je da će Valančijunas biti odsutan takođe bar četiri nedelje, nakon čega slede novi pregledi. To znači da Denver ostaje bez ikakvog centra, a moraće da se oslone na krilnog centra Zika Nadžija, koji je sposoban da pokrije poziciju pet. Denver (23-10) nastavlja seriju gostovanja po istočnoj obali SAD, a naredna utakmica biće u nedelju protiv Bruklina od 21.30 po centralnoevropskom vremenu.