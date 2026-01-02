Denver stvarno nema sreće - ostao i bez Jokićeve zamene

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Denver stvarno nema sreće - ostao i bez Jokićeve zamene

Odsustvo Nikole Jokića od oko mesec dana bilo je idealna prilika za Jonasa Valančijunasa da upiše veću minutažu na terenu, ali to se neće desiti.

Litvanac je istegao list desne noge u utakmici u Torontu. Šems Čanarija javio je da će Valančijunas biti odsutan takođe bar četiri nedelje, nakon čega slede novi pregledi. To znači da Denver ostaje bez ikakvog centra, a moraće da se oslone na krilnog centra Zika Nadžija, koji je sposoban da pokrije poziciju pet. Denver (23-10) nastavlja seriju gostovanja po istočnoj obali SAD, a naredna utakmica biće u nedelju protiv Bruklina od 21.30 po centralnoevropskom vremenu.
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Jonas Valančijunas van terena najmanje četiri nedelje

Jonas Valančijunas van terena najmanje četiri nedelje

RTS pre 29 minuta
Još jedna loša vest za Denver

Još jedna loša vest za Denver

Vesti online pre 1 sat
Nad Denverom se nadvile mračne sile: Jokić nije jedini povređeni – ‘stradao’ i njegov zamenik!

Nad Denverom se nadvile mračne sile: Jokić nije jedini povređeni – ‘stradao’ i njegov zamenik!

Hot sport pre 1 sat
Denver Nagetsi u gadnom problemu sa centrima: I zamena Nikole Jokića biće dugo u "autu"

Denver Nagetsi u gadnom problemu sa centrima: I zamena Nikole Jokića biće dugo u "autu"

Euronews pre 2 sata
Poznato koliko će Valančunas biti van terena

Poznato koliko će Valančunas biti van terena

B92 pre 1 sat
Veoma loša vest za Denver, biće teško bez Jokićeve alternative

Veoma loša vest za Denver, biće teško bez Jokićeve alternative

Sport klub pre 2 sata
Stigle najgore moguće vesti za Denver: Mesec dana pauze, pa novo snimanje

Stigle najgore moguće vesti za Denver: Mesec dana pauze, pa novo snimanje

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TorontoDenver

Sport, najnovije vesti »

Durent o Jokiću: Nadam se da ga neće etiketirati kao mene

Durent o Jokiću: Nadam se da ga neće etiketirati kao mene

Sport klub pre 9 minuta
"Mi smo bolesnici za fudbalom" FK Rad - jedna od najlepših priča godine! Bivši as Partizana otkrio: "Kada sam bio plaćen…

"Mi smo bolesnici za fudbalom" FK Rad - jedna od najlepših priča godine! Bivši as Partizana otkrio: "Kada sam bio plaćen, preskakao sam treninge, a sada..."

Kurir pre 14 minuta
Venus Vilijams se vraća na Australijan open posle pet godina

Venus Vilijams se vraća na Australijan open posle pet godina

Sportske.net pre 14 minuta
Jedna od najlepših priča 2025. godine: FK Rad - bivši asovi za povratak kluba sa Banjice na staze stare slave (galerija)

Jedna od najlepših priča 2025. godine: FK Rad - bivši asovi za povratak kluba sa Banjice na staze stare slave (galerija)

Kurir pre 5 minuta
Španović: Svi su bili u čudu kada sam promenila disciplinu, prioritet mi je zdravlje

Španović: Svi su bili u čudu kada sam promenila disciplinu, prioritet mi je zdravlje

RTS pre 9 minuta