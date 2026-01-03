BBC vesti na srpskom

Amerika napala Venecuelu i 'zarobila' Madura, objavio Tramp

Maduro optužen pred sudom u Njujorku za narkoterorizam. Potpredsednica Vlade Venecuele zahteva 'neposredni dokaz' da su predsednik i prva dama živi, posle napada na ovu južnoameričku državu.

BBC News pre 30 minuta
Polsedice napada na Karakas, pogođena protivvazdušna odbrana, muškarac u uniformi prolazi pored
Reuters
Polsedice napada na Karakas, pogođena protivvazdušna odbrana

* Pratimo šta se događa u Venecueli, ostanite uz BBC na srpskom

Posle niza eksplozija u Karakasu, glavnom gradu Venecuele, američki predsednik je saopštio da su Sjedinjene Države izvele „velike napade“ na ovu južnoameričku državu, kao i da su „zarobile njenog lidera, predsednika Nikolasa Madura“ i prvu damu.

„Sjedinjene Američke Države su uspešno izvele veliki napad na Venecuelu i njenog lidera, predsednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, zarobljen i izbačen iz zemlje“, napisao je Donald Tramp 3, januara na društvenoj mreži Truth Social.

Potpredsednica Vlade Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da traži „neposredni dokaz“ da je bračni par živ jer „Vlada ne zna gde se nalaze“.

Maduro je pred sudom u Njujorku optužen za, između ostalog, „zaveru za narkoterorizam, zaveru za uvoz kokaina i posedovanje oružja protiv Sjedinjenih Država“, objavila je američka državna tužiteljka Pam Bondi.

„Uskoro će se suočiti sa punim gnevom američke pravde na američkom tlu pred američkim sudovima“, dodala je Bondi, ali nije rekla za šta je njegova supruga optužena.

„Veliko hvala našoj hrabroj vojsci koja je sprovela neverovatnu i veoma uspešnu misiju hvatanja ova dva navodna međunarodna trgovca drogom“, poručila je.

SAD su ranije nudile nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja venecuelanskog lidera.

Operaciju je izvela američka elitna vojna jedinica Delta, rekli su zvaničnici za CBS njuz.

Vlada Venecuele odbacuje i osuđuje „vojnu agresiju Sjedinjenih Država“, a u zemlji je proglašeno vanredno stanje.

U saopštenju navode da je cilj napada da SAD preuzmu naftu i minerale zemlje, kao i da u tome „neće uspeti“.

„Srce mi je lupalo, a noge su se tresle“, rekao je očevidac u Karakasu za BBC.

Na objavljenom snimku iz Venecuele se vide ogromni stubovi dima dok besne požari.

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro najavio je raspoređivanje snaga duž granice sa Venecuelom, dok su u Bogoti pripreme za mogući masovni dolazak izbeglica.

Najveća američka akcija na prostoru Latinske Amerike još od Hladnog rata, usledila je posle više nedelja jakih tenzija između dve države.

Tramp je više puta najavljivao kopnene operacije u Venecueli.

Sjedinjene Države, opozicija u Venecueli i brojne druge zemlje optužuju Madura, na čelu države od 2013, za izborne mahinacije prošle godine kako bi ostao na vlasti.

Američki predsednik nije detaljno objasnio vlastite ciljeve, ali je pravio pritisak na lidera Venecuele da pobegne iz zemlje.

Rekao je 29. decembra da bi bilo „pametno“ da Maduro siđe sa vlasti, izvestio je Rojters.

Vatra gori u noći posle napada Amerike na Veneczuelu
Getty Images
Fuerte Tiuna, jedna od najvećih vojnih baza Venecuele, pogođena je 3. januar 2026.
Pristalice Madura u Karakasu drže fotografije njega i njegovog prethodnika Uga Čaveza na protestu posle akcije SAD, 3. januar
Reuters
Pristalice Madura u Karakasu drže fotografije njega i njegovog prethodnika Uga Čaveza na protestu posle akcije SAD, 3. januar
vojska u Karakasu
EPA/Shutterstock
Vojska tokom noći napada na ulicama Karakasa
Policijske patrole na ulicama Karakasa
EPA/Shutterstock
Policijske patrole na ulicama glavnog grada Venecuele
Vojska na granici sa Venecuelom
EPA
Kolumbija je rasporedila dodatne snage na granici sa Venecuelom
Peške i kolima ljudi iz Venecuele prelaze u Kolumbiju
Reuters
Peške i kolima ljudi iz Venecuele prelaze u Kolumbiju
Ljudi drže zastave Venecuele i slave
Reuters
Slavlje u Majamiju, u Sjedinjenim Državama zbog napada na Venecuelu

Kakvo je stanje na ulicama Karakasa?

Nikol Kolster, BBC dopisnica iz Karakasa

Na ulicama glavnog grada Venecuele vlada zabrinutost.

Ljudi jedva govore, dok su u apotekama i supermarketima redovi.

Grupe na aplikaciji VatsAp prepune su poruka i video snimaka.

„Znate li šta se desilo?“, pita me žena tihim glasom.

Izašla je da uzme lekove za smirenje, ali je zatekla apoteku, koja bi trebalo da radi 24 sata - zatvorenu.

„Molim vas, nemojte me snimati“, dodaje.

Jak miris, koji podseća na suzavac - poznat sa čuvenih protesta 2017. godine - prodire kroz moj prozor, u soliteru, u istočnom delu Karakasa.

Moja majka ga takođe oseća.

Na balkonima obližnjih zgrada došlo je do euforije, nekoliko minuta pošto je društvenim mrežama počela da kruži poruka američkog predsednika Donalda Trampa u kojoj je objavljeno hapšenje Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores.

Ali vika je trajala samo nekoliko sekundi.

Supermarket, koji takođe radi 24 sata, veći deo jutra nije radio, a ljudi su čekali u redu da se otvori.

Redovi ispred apoteke u Karakasu, 3. januar
Reuters
Redovi ispred apoteke u Karakasu, 3. januar
Pripadnici vojske kod predsedničke palate u Karakasu
EPA/Shutterstock
Pripadnici vojske kod predsedničke palate u Karakasu 3. januara 2026. godine

Kako je došlo do američkog napada na Venecuelu?

SAD su nagomilale značajne vojne snage u regionu, između ostalog, nosač aviona, ratne brodove i napredne borbene avione stacionirane na Karibima, preneo je Rojters.

Tramp je tražio „blokadu“ venecuelanske nafte, proširio sankcije protiv Madurove vlade i izveo više od dvadesetak udara na brodove za koje SAD tvrde da su umešani u šverc droge u Tihom okeanu i Karipskom moru.

Krajem 2025. godine, Tramp je rekao da su Sjedinjene Države pogodile područje u Venecueli gde su brodovi puni droge, što je prvi poznati put da je Vašington izveo kopnene operacije u Venecueli od početka kampanje pravljenja pritisaka.

Nije rekao da li je te udare izvela CIA ili ne, ali Rojters navodi, pozivajući se na druge medije, da je agencija stajala iza njih.

Tramp je optužio Venecuelu da preplavljuje SAD drogom, a njegova administracija mesecima bombarduje brodove poreklom iz Južne Amerike za koje tvrdi da prevoze drogu.

Američki predsednik je pojačavao pritisak na Madura, optužujući ga da je „praznio zatvore i ludnice“ i „prisiljavao“ robijaše da migriraju u SAD.

Mnoge zemlje su osudile napade, a Madurova vlada je uvek negirala bilo kakvu umešanost u šverc droge.

(BBC News, 01.03.2026)

