Kako su grickalice promenile način na koji se hranimo

BBC News pre 19 minuta | BBC hrana

BBC

Kikiriki, čips, slatkiši, čokolada, keks, krofne, kolačići - grickalice su danas svuda.

Ljudi već hiljadama godina uživaju u zalogajima između obroka, ali se u savremeno doba razvila čitava industrija čija godišnja vrednost je više od bilion dolara.

Mnogi čak danas unose više kalorija grickalicama nego tokom standardna dva ili tri obroka dnevno.

Međutim, nisu samo naše želje i ubrzan način života u kojem imamo malo slobodnog vremena doveli do nastanka ovog ogromnog biznisa.

Pametno osmišljen marketing prehrambene industrije značajno je doprineo da grickalice budu toliko zastupljene u našoj ishrani.

Koja je najstarija poznata grickalica?

Prema rečniku engleskog jezika Univerziteta u Kembridžu, snack (užina/grickalica) je „mala količina hrane koja se jede između obroka ili veoma mali obrok".

Drugim rečima, ne mora nužno da bude brza, industrijski pripremljena hrana koja ima nisku hranljivu vrednost.

Savremeno shvatanje grickalica je često „prilično pogrdno", kaže Eni Grej, britanska istoričarka hrane i spisateljica.

„Grickalice obično doživljavamo kao nešto što usput zgrabimo i pojedemo između obroka, i često postoji izvestan osećaj krivice u vezi sa tim", kaže Grej.

Grickanje, međutim, nije ništa novo.

Ta navika postoji veoma dugo, ističe ona.

„Najstarije grickalice bile su orašasti plodovi, bobičasto i drugo voće.

„Ali kada govorimo o onome što danas smatramo modernim grickalicama, najstarije su verovatno kokice - u pećinama Južne Amerike arheolozi su pronašli zrna kokica stara skoro 7.000 godina", objašnjava Grej.

U različitim periodima istorije širom sveta, mnogi jednostavno nisu imali vremena za formalne obroke, dodaje.

To znači da smo zapravo oduvek jeli „kad god smo bili gladni".

Rane grickalice

Ako je grickanje bilo uobičajeno tokom velikog dela ljudske istorije, kada smo počeli tu naviku da doživljavamo kao hranu koju jedemo isključivo između obroka?

„Reč snack (užina, grickalica) potiče iz ranog modernog perioda i kada je prvi put upotrebljena u engleskom jeziku značila je 'deo ili porcija nečega, udeo u nečemu'", kaže Grej.

„Dakle, u samom značenju je ugrađena ideja deljenja.

„To nije samo porcija hrane, već je moglo da se odnosi i na mali iznos novca ili udeo u dobitku".

Međutim, reč je vrlo brzo povezana sa hranom.

„Radnik na polju je mogao da kaže: 'Gladan sam, uzeću parče kolača da prezalogajim'", objašnjava Grej.

„Do sredine 18. veka, pojam užina/grickalice se isključivo vezao za hranu, i to onu koja se jede između standardnih obroka".

U tom periodu je nastala i jedna od najpoznatijih užina/grickalica - sendvič.

Prema legendi, Džon Montagu, četvrti grof od Sendviča, jedne večeri 1762. nije želeo da prekine partiju karata, iako je bio gladan.

Zato je naredio slugi da između dve kriške hleba stavi malo mesa i donese mu, da bi mogao da gricka dok igra karte, što je sama definicija užine/grickalice.

Universal History Archive/Getty Images Džon Montagu, četvrti grof od Sendviča, jedna je od ključnih figura u popularizaciji grickalica

U ranom industrijskom periodu, proizvođači grickalica u Sjedinjenim Državama (SAD) su ciljali radnike u fabrikama.

Prvi mali restorani i bifei u kojima je moglo da se pojede nešto na brzinu pojavili su se oko fabričkih kapija, i nudili su ostrige, kiseljene morske puževe i sendviče.

U 19. veku kokice su postale izuzetno popularna grickalica u Americi, a ubrzo su se pojavile i druge.

„Čips je prvi put komercijalizovan 1910. godine - to je period u kojem se pojavilo mnogo industrijski proizvedene hrane", kaže Grej.

Značajno širenje prerade hrane, uz unapređenje pakovanja posle Drugog svetskog rata, omogućilo je da grickalice stižu do potrošača čiji prihodi su takođe brzo rasli.

„Sve više ljudi je radilo izvan kuće, mnogi su radili u smenama i nisu imali vremena da sednu i obeduju", dodaje Grej.

„Istovremeno se širila industrije, rasla je srednja klasa, pa su ljudi počeli da troše sve više novca na grickalice".

AFP via Getty Images U mnogim delovima sveta grickalice predstavljaju znajačajan deo kalerija unetih tokom dana

Koliko je danas veliko tržište grickalica?

Istovremeno je napredovala i tehnologija pakovanja.

Male inovacije, kao što je punjenje kesica čipsa azotom, pomogle su da se listići čipsa zaštite od lomljenja tokom prevoza.

Zbog toga je objedinjavanje proizvodnje postalo finansijski isplativo, pa su građene sve veće fabrike na sve manjem broju mesta.

Kada se 1979. Pol Polman pridružio američkom gigantu Prokter i Gembl (Procter & Gamble), skromni čips je već zauzimao moćno mesto u svetu grickalica.

Polman je ubrzo počeo da radi na novoj vrsti čipsa - listićima dehidriranog krompira, pakovanim u posebno napravljene „konzerve".

AFP via Getty Images

U tom periodu velike korporacije počele su da preuzimaju manje firme i da ulažu ogromna sredstva u izgradnju brendova i oglašavanje.

Danas Polman tu industriju poredi sa „vojnom operacijom".

„Uspeh može da se ostvari vrlo brzo, ali isto tako može i da nestane u trenu, i zato sve mora da bude savršeno", kaže on.

„Proizvod mora da bude odgovarajućeg kvaliteta, da im pravu cenu, odgovarajuće pakovanje, pravo mesto na polici u prodavnici, i da se reklamira na pravi način".

A prihodi mogu da budu ogromni, jer potrošnja grickalica i dalje neprestano raste.

Koje su omiljene grickalice širom sveta?

AFP via Getty Images Grickalice su uglavnom jeftine, prodaju se u manjim porcijama i moguće je deliti ih

BBC Svetski servis je zato istraživao našu ljubav prema grickalicama i sproveo anketu za čim ljudi obično posegnu kada ih spopadne glad.

„Moja omiljena grickalica je čipa - mala, okrugla pogačica od manioka brašna, sira, putera, mleka, i soli", kaže Barbara Ojevari koja je poreklom iz Argentine.

„Prave se male kuglice testa, otprilike veličine loptica za golf, i onda se peku".

Ojevari više voli da sama priprema grickalice, dok njen sin radije bira industrijski gotove proizvode.

„To je nešto pečeno sa sirom, slično onome što ja volim", ističe ona.

„Zanimljivo je kako je nasledio taj ukus za slane grickalice sa sirom u kojima sam i ja uživala kao dete, samo što sam ja volela njihovu izvornu verziju".

Doktor Svati Mišra živi u Nju Delhiju i rado gricka samose, prženo ili pečeno hrskavo pecivo punjeno filom od kuvanog krompira, i mnogo korijandera, luka i graška.

„Obavezno se služe na proslavama i venčanjima", kaže ona.

Primećuje i postepeni prelazak sa sveže pripremljenih grickalica na gotove, upakovane proizvode, i dodaje da je sve teže decu odvratiti od industrijskih grickalica.

„Redovno idem u lokalnu prodavnicu i kupujem riblje rolnice", kaže Stela Osijegbu.

„Prave se od brašna, ribe, soli, i madige (vrste pljosnatog hleba) koja se priprema od manioka brašna, soli i šećera".

„Madiga je veoma popularan lokalni hleb na jugozapadu Nigerije - poznata je po gustoj teksturi i bogatom ukusu", dodaje Osijegbu.

Stella Osiegbu. Stella Osiegbu loves to eat fish roll, a popular snack in Nigeria

„Jedem grickalice svaki dan", kaže Papatčaja Nipanan iz Bangkoka.

„Obično je to nešto hrskavo, ponekad čokoladno, ali nekad uzmem i naćose".

Grickalicama se snabdeva tokom slobodnog dana, a jede ih radnim danima, kad god ima malo slobodnog vremena.

Brz rast

AFP via Getty Images Ice cream - a popular summer snack worldwide

Prema podacima kompanije za istraživanje tržišta Circana, skoro polovina odraslih u SAD jede tri ili više grickalica dnevno.

Ovaj trend se beleži i u mnogim drugim zemljama, a čini se da je naša želja za grickalicama nepresušna.

„Kada sam ja počeo da radim u industriji grickalica, tržište je bilo relativno malo i vredelo je manje od 300 milijardi dolara", kaže Polman, koji je kasnije postao glavni izvršni direktor britanske multinacionalne kompanije Unilever.

„Rekao bih da se u kategoriji grickalica trenutno proda roba u vrednosti između 1,2 i 1,5 biliona dolara".

Očekuje da će se vrednost ove industrije udvostručiti do 2035. godine.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.03.2026)