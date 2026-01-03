Gutereš: Akcija SAD u Venecueli postavlja opasan presedan

Beta pre 40 minuta

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš duboko je uznemiren zbog američke vojne akcije u Venecueli koja postavlja "opasan presedan", saopštio je u subotu njegov portparol uoči verovatnog sastanka Saveta bezbednosti UN.

Po rečima diplomata, sastanak Saveta bezbednosti UN zatražile su Venecuela i Kolumbija, uz podršku Rusije i Kine, nakon što su SAD napale Venecuelu i zbacile, zarobile i odvele njenog dugogodišnjeg autokratskog predsednika Nikolasa Madura, preneo je Rojter navodeći da sastanak još nije zakazan.

"Ovi događaji predstavljaju opasan presedan", naveo je u saopštenju portparol Gutereša, Stefan Dižarik. "Generalni sekretar nastavlja da naglašava značaj potpunog poštovanja – od strane svih – međunarodnog prava, uključujući Povelju Ujedinjenih nacija. Duboko je zabrinut zbog toga što pravila međunarodnog prava nisu poštovana", dodao je.

Savet bezbednosti UN sastajao se već dva puta, u oktobru i decembru, povodom eskalacije tenzija između SAD i Venecuele.

"Smrtonosni i podmukli američki vojni napad sprovodi se protiv zemlje koja je u miru", napisao je u subotu Savetu bezbednosti ambasador Venecuele pri UN Samuel Monkada, upozorivši da to "ima ozbiljne posledice po regionalni i međunarodni mir i bezbednost".

On je rekao da su SAD prekršile osnivačku Povelju UN u kojoj se navodi da će se "sve članice uzdržavati u svojim međunarodnim odnosima od pretnje silom ili upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti bilo koje države".

(Beta, 03.01.2026)

Povezane vesti »

Američki napad na Venecuelu: Hapšenje Madura, pojačano vojno prisustvo i međunarodne osude

Američki napad na Venecuelu: Hapšenje Madura, pojačano vojno prisustvo i međunarodne osude

Naslovi.ai pre 30 minuta
Uživo: Maduro uhapšen i odveden iz Venecuele u SAD, Marija Korina Mačado i Edmundo Gonzalez Urutija potencijalni naslednici

Uživo: Maduro uhapšen i odveden iz Venecuele u SAD, Marija Korina Mačado i Edmundo Gonzalez Urutija potencijalni naslednici

Euronews pre 15 minuta
SAD napale Venecuelu, zarobile Madura i njegovu suprugu; Tramp: SAD će upravljati Venecuelom...

SAD napale Venecuelu, zarobile Madura i njegovu suprugu; Tramp: SAD će upravljati Venecuelom...

RTV pre 40 minuta
Maduro uhapšen, brodom stiže u SAD; ko su potencijalni naslednici svrgnutog predsednika

Maduro uhapšen, brodom stiže u SAD; ko su potencijalni naslednici svrgnutog predsednika

RTS pre 50 minuta
Eksplozije paralisale Venecuelu, bukti sukob! Maduro pao, objavljena prva slika, Tramp preuzima zemlju: Rusija niže hitna…

Eksplozije paralisale Venecuelu, bukti sukob! Maduro pao, objavljena prva slika, Tramp preuzima zemlju: Rusija niže hitna saopštenja, na ulicama haos: "Agresija, svi izađite" (foto, video)

Blic pre 50 minuta
Panika u Karakasu nakon Trampove akcije! Građani gomilaju hranu, spremaju se za najgore: Redovi ispred prodavnica i apoteka…

Panika u Karakasu nakon Trampove akcije! Građani gomilaju hranu, spremaju se za najgore: Redovi ispred prodavnica i apoteka posle hapšenja Madura (video)

Kurir pre 45 minuta
Uživo napad SAD na Venecuelu Tramp: "Mogli smo da ubijemo Madura"! Američki general o detaljima akcije: "Operacija je mesecima…

Uživo napad SAD na Venecuelu Tramp: "Mogli smo da ubijemo Madura"! Američki general o detaljima akcije: "Operacija je mesecima planirana i uvežbavana"

Kurir pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UNSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiVenecuelaKinaRusijaKolumbijaAntonio Gutereš

Svet, najnovije vesti »

Lideri Demokratske stranke optužili Trampovu administraciju: Lagali su Kongres, rekli su da se ne radi na promeni režima u…

Lideri Demokratske stranke optužili Trampovu administraciju: Lagali su Kongres, rekli su da se ne radi na promeni režima u Venecueli

Danas pre 5 minuta
"On mora da čuva svoju g***cu" Ove dve zemlje su sledeće Trampove mete?! Nakon hapšenja Madura uputio oštra upozorenja: "On…

"On mora da čuva svoju g***cu" Ove dve zemlje su sledeće Trampove mete?! Nakon hapšenja Madura uputio oštra upozorenja: "On proizvodi kokain i šalje ga u SAD"

Blic pre 40 minuta
Ko je Madurova "tigrica" koja ga je zamenila nakon hapšenja? Delsi Rodrigez položila zakletvu, pa se obratila građanima: "On…

Ko je Madurova "tigrica" koja ga je zamenila nakon hapšenja? Delsi Rodrigez položila zakletvu, pa se obratila građanima: "On je jedini predsednik!"

Blic pre 5 minuta
Tramp o izgledima da Mačado preuzme vođenje zemlje: Nema podršku unutar Venecuele

Tramp o izgledima da Mačado preuzme vođenje zemlje: Nema podršku unutar Venecuele

Danas pre 1 sat
Hitna sednica Saveta bezbednosti UN o Venecueli najverovatnije 4. ili 5. januara

Hitna sednica Saveta bezbednosti UN o Venecueli najverovatnije 4. ili 5. januara

Danas pre 1 sat