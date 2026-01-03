"Trebalo bi da odmara, istrošio se" Kleopatra o povlačenju Novaka Đokovića iz sveta sporta: "Bez majke ne bi uspeo"

Blic pre 47 minuta
"Trebalo bi da odmara, istrošio se" Kleopatra o povlačenju Novaka Đokovića iz sveta sporta: "Bez majke ne bi uspeo"

Predlaže Novaku da se više posveti odmoru i porodici zbog energetskog iscrpljenja Tvrdi da je Siniši Mihajloviću rekla da će se razboleti Dušica Ilić, poznatija kao proročica Kleopatra, govorila je o najboljem teniseru svih vremena, Novaku Đokoviću.

Ona je govorila o njegovoj porodici i istakla da smatra da je za njegov uspeh u velikoj meri zaslužena i njegova majka Dijana. Kleopatra je rekla da misli da je Novak premoren. "Treba ljudi više da budu sa svojim porodicama, da vreme i život posvećuju porodicama. Nevažno da li poznati ili nepoznati. Novak Đoković ne bi mogao da uspe bez majke. Njemu je otac bio kao menadžer, on je dobar, lep, vredan čovek, ali majka je ta bez koje ne možeš ništa. Svi su uspeli
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Rekla sam mu da će se razboleti, nisam mogla reći da će umreti" Siniša Mihajlović je godinama išao kod proročice Kleopatre…

"Rekla sam mu da će se razboleti, nisam mogla reći da će umreti" Siniša Mihajlović je godinama išao kod proročice Kleopatre: "Nije želeo život u Italiji"

Blic pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Siniša MihajlovićNovak Đoković

Zabava, najnovije vesti »

Laponija između bajke i luksuza: Šta su videli naši građani koji su posetili dom Deda Mraza

Laponija između bajke i luksuza: Šta su videli naši građani koji su posetili dom Deda Mraza

Forbes pre 37 minuta
Jezivi TikTok izazov inspirisan serijom Stranger Things preplavio je internet (VIDEO)

Jezivi TikTok izazov inspirisan serijom Stranger Things preplavio je internet (VIDEO)

Luftika pre 32 minuta
Stranac otkrio koliko supruga i on mesečno troše u Beogradu pa računicom pokrenuo lavinu komentara među Srbima: "Ma da, na…

Stranac otkrio koliko supruga i on mesečno troše u Beogradu pa računicom pokrenuo lavinu komentara među Srbima: "Ma da, na ivici siromaštva"

Blic pre 2 minuta
Evo ko je pobedio na "Elitoviziji" Aneli i Anđelo odneli duplu krunu, a ova grupa je raspametila stručni žiri: dobili bogate…

Evo ko je pobedio na "Elitoviziji" Aneli i Anđelo odneli duplu krunu, a ova grupa je raspametila stručni žiri: dobili bogate nagrade

Blic pre 7 minuta
Umro bivši muž Ruške Jakić: Glumac Dejan Đurović preminuo u 88. godini: "Napustio nas je najbolji i najlepši glas Srbije"…

Umro bivši muž Ruške Jakić: Glumac Dejan Đurović preminuo u 88. godini: "Napustio nas je najbolji i najlepši glas Srbije"

Blic pre 32 minuta