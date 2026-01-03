"Trebalo bi da odmara, istrošio se" Kleopatra o povlačenju Novaka Đokovića iz sveta sporta: "Bez majke ne bi uspeo"

Predlaže Novaku da se više posveti odmoru i porodici zbog energetskog iscrpljenja Tvrdi da je Siniši Mihajloviću rekla da će se razboleti Dušica Ilić, poznatija kao proročica Kleopatra, govorila je o najboljem teniseru svih vremena, Novaku Đokoviću.

Ona je govorila o njegovoj porodici i istakla da smatra da je za njegov uspeh u velikoj meri zaslužena i njegova majka Dijana. Kleopatra je rekla da misli da je Novak premoren. "Treba ljudi više da budu sa svojim porodicama, da vreme i život posvećuju porodicama. Nevažno da li poznati ili nepoznati. Novak Đoković ne bi mogao da uspe bez majke. Njemu je otac bio kao menadžer, on je dobar, lep, vredan čovek, ali majka je ta bez koje ne možeš ništa. Svi su uspeli