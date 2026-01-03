Zemljotres u Srbiji Oglasio se Republički seizmološki zavod: Evo gde se jutros zatreslo!

Epicentar zemljotresa zabeležen je na dubini od 6 kilometara u 5 časova i 29 minuta Ovakvi potresi su slabe jačine i ne uzrokuju oštećenja na objektima Zemljotres jačine 2.1 stepen po Rihterovoj skoli rano jutros pogodio je Žagubicu, saopštili su iz Republičkog seizmološkog zavoda. Kako se može videti na sajtu RSZ, potres je zabeležen u 5 časova i 29 minuta, a na dubini od 6 kilometara. Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u