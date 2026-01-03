Globalni levičarski lideri osudili američki napad na Venecuelu

Bloomberg Adria pre 2 sata  |  Carolina Gonzalez/Bloomberg
Globalni levičarski lideri osudili američki napad na Venecuelu

Globalni levičarski lideri oglasili su se na društvenim mrežama rano u subotu kako bi osudili američki napad izveden u Venecueli, koji je doveo do hapšenja Nicolasa Madura u Karakasu.

Brazil, Rusija, Kolumbija, Meksiko i Kuba odbacili su američku vojnu akciju u toj južnoameričkoj zemlji. Rusija je saopštila da je ona izazvala "duboku zabrinutost i osudu", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova. Predsednik Brazila Luiz Inacio Lula da Silva rekao je da su SAD prešle neprihvatljivu granicu. "Ovaj čin priziva najgore epizode mešanja u politiku Latinske Amerike i Kariba i preti da potkopa status regiona kao zone mira", napisao je
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Borić: Venecuelanska kriza mora se rešiti dijalogom, ne silom

Borić: Venecuelanska kriza mora se rešiti dijalogom, ne silom

Politika pre 2 sata
Peking osudio američku agresiju na Venecuelu: Kina se čvrsto protivi hegemonističkom ponašanju Vašingtona

Peking osudio američku agresiju na Venecuelu: Kina se čvrsto protivi hegemonističkom ponašanju Vašingtona

Večernje novosti pre 2 sata
Da li je Tramp udario na Venecuelu zbog nafte? Evo šta sve upućuje na to

Da li je Tramp udario na Venecuelu zbog nafte? Evo šta sve upućuje na to

Večernje novosti pre 4 sati
Moskva: Američka agresija izaziva duboku zabrinutost i osudu

Moskva: Američka agresija izaziva duboku zabrinutost i osudu

Sputnik pre 6 sati
Moskva: Američka agresija izaziva duboku zabrinutost i osudu

Moskva: Američka agresija izaziva duboku zabrinutost i osudu

Vesti online pre 5 sati
Moskva osudila napad na Venecuelu: "Ideologizovana netrpeljivost prevagnula nad poslovnim pragmatizmom"

Moskva osudila napad na Venecuelu: "Ideologizovana netrpeljivost prevagnula nad poslovnim pragmatizmom"

Radio 021 pre 6 sati
Moskva osudila napad SAD na Venecuelu

Moskva osudila napad SAD na Venecuelu

Serbian News Media pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BrazilKubaVenecuelaRusijaMeksikoKolumbija

Svet, najnovije vesti »

Tramp o izgledima da Mačado preuzme vođenje zemlje: Nema podršku unutar Venecuele

Tramp o izgledima da Mačado preuzme vođenje zemlje: Nema podršku unutar Venecuele

Danas pre 9 minuta
Objavljena fotografija Madura na putu ka SAD (FOTO)

Objavljena fotografija Madura na putu ka SAD (FOTO)

Danas pre 4 minuta
Obratio se Tramp: Spremni smo za drugi i mnogo veći napad ako bude potrebno, SAD će preuzeti privremeno upravljanje Venecuelom…

Obratio se Tramp: Spremni smo za drugi i mnogo veći napad ako bude potrebno, SAD će preuzeti privremeno upravljanje Venecuelom

Danas pre 1 sat
Vrhovni vođa Irana: Demonstranti moraju biti stavljeni na svoje mesto, na protestima 10 mrtvih

Vrhovni vođa Irana: Demonstranti moraju biti stavljeni na svoje mesto, na protestima 10 mrtvih

Beta pre 9 minuta
Mucunski pozdravio vojnu akciju SAD u Venecueli i zarobljavanje Madura: Odgovornost je važna

Mucunski pozdravio vojnu akciju SAD u Venecueli i zarobljavanje Madura: Odgovornost je važna

Beta pre 4 minuta