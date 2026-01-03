Globalni levičarski lideri osudili američki napad na Venecuelu

Globalni levičarski lideri oglasili su se na društvenim mrežama rano u subotu kako bi osudili američki napad izveden u Venecueli, koji je doveo do hapšenja Nicolasa Madura u Karakasu.

Brazil, Rusija, Kolumbija, Meksiko i Kuba odbacili su američku vojnu akciju u toj južnoameričkoj zemlji. Rusija je saopštila da je ona izazvala "duboku zabrinutost i osudu", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova. Predsednik Brazila Luiz Inacio Lula da Silva rekao je da su SAD prešle neprihvatljivu granicu. "Ovaj čin priziva najgore epizode mešanja u politiku Latinske Amerike i Kariba i preti da potkopa status regiona kao zone mira", napisao je