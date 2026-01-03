Grad Križevci plaća bake i dede po 250 evra za čuvanje unuka

Grad Križevci u Hrvatskoj uveo je početkom nove godine podsticajnu meru, poznatu kao „Baka-deda servis“, kojom omogućava bakama i dedama da mesečno zarade 250 evra za čuvanje unuka predškolske dobi, saopštile su danas gradske vlasti. „Ovom će merom grad Križevci obezbediti naknadu u iznosu od 250 evra bakama i dedama koji čuvaju unuke predškolske dobi zbog nedostatka mesta u dečjim vrtićima u Križevcima“, navodi se u saopštenju objavljenom na gradskom portalu.