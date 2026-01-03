RHMZ upozorava, od nedelje sneg i ledena kiša: U Novom Sadu i do 20 centimetara snega, vozači, oprez!

Prema upozorenju Republički hidrometeorološki zavod, od 4. do 7. januara Srbiju očekuje period nestabilnog i hladnog vremena, uz padavine koje će se smenjivati u vidu kiše, vlažnog snega i lokalne pojave ledene kiše.

Najintenzivnije padavine prognoziraju se u nedelju, 4. januara, u centralnom pojasu zemlje – od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, pa sve do Timočke i Negotinske krajine. U tim delovima zemlje očekuje se formiranje i povećanje snežnog pokrivača od 10 do 20 centimetara, dok lokalno sneg može dostići i do 30 centimetara. Od večernjih časova 4. januara pa sve do 7. januara u istim oblastima moguća je i pojava ledene kiše, što
