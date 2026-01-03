Ima poginulih u u Meksiku! Pogledajte kako je razoran zemljotres pogodio južni i centralni deo zemlje - sve se ljuljalo (video)…

U zemljotresu magnitude 6,5 stepeni Rihterove skale, koji je u petak pogodio južni i centralni Meksiko, poginule su najmanje dve osobe, saopštili su meksički zvaničnici.

Prema podacima meksičke nacionalne seizmološke agencije epicentar zemljotresa je bio u blizini grada San Markos u južnoj državi Gerero, blizu pacifičkog letovališta Akapulko, nakon čega je registrovano više od 500 naknadnih potresa, prenosi AP. Državna agencija za civilnu zaštitu izvestila je o više klizišta oko Akapulka i na drugim autoputevima u državi, koje je izazvao zemljotres, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga. Guvernerka Gerera, Evelin Salgado rekla