Rečeno - učinjeno! Danas kreće isplata uvećanih penzija, evo koja grupa penzionera će prva dobiti novac

Kurir pre 1 sat
Rečeno - učinjeno! Danas kreće isplata uvećanih penzija, evo koja grupa penzionera će prva dobiti novac

Za penzionere u Srbiji danas počinje isplata decembarskih penzija uvećanih za 12,2 odsto i prvo će ih dobiti oni koji penzije primaju na kućne adrese, najavilo je Ministarstvo finansija.

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali najavio je da od subote, 3. januara, kreće isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto i da će najstariji sugrađani uvećane penzije dobiti pre božićnih praznika. - Isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto nastavlja se u ponedeljak, 5. januara, a svim penzionerima koji penzije primaju preko Banke Poštanska štedionica, penzije će biti na računima već u ponedeljak, u osam sati ujutru. Svesni smo da svi imaju veće
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Danas kreće isplata uvećanih penzija

Danas kreće isplata uvećanih penzija

Šabačke novosti pre 54 minuta
Od danas kreće isplata uvećanih penzija! Mali: "Najstarijim sugrađanima isplate stižu pre božićnih praznika"

Od danas kreće isplata uvećanih penzija! Mali: "Najstarijim sugrađanima isplate stižu pre božićnih praznika"

Blic pre 1 sat
Danas kreće isplata uvećanih penzija

Danas kreće isplata uvećanih penzija

Sputnik pre 1 sat
5 najisplativijih zanimanja u 2026. godini: Ovi sektori u Srbiji su u najvećoj ekspanziji

5 najisplativijih zanimanja u 2026. godini: Ovi sektori u Srbiji su u najvećoj ekspanziji

Mondo pre 1 sat
Lepe vesti za praznike! Veći iznosi na računima penzionera Danas počinje isplata uvećanih primanja, evo ko prvi dobija novac…

Lepe vesti za praznike! Veći iznosi na računima penzionera Danas počinje isplata uvećanih primanja, evo ko prvi dobija novac

Dnevnik pre 1 sat
Danas počinje isplata uvećanih penzija - saznajte ko je prvi na spisku

Danas počinje isplata uvećanih penzija - saznajte ko je prvi na spisku

Kamatica pre 2 sata
Danas počinje isplata uvećanih penzija: Evo ko će prvi dobiti novac

Danas počinje isplata uvećanih penzija: Evo ko će prvi dobiti novac

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Siniša MaliPenzioneripenzije

Ekonomija, najnovije vesti »

Tesla nije više najuspešniji proizvođač električnih vozila na svetu, pretekao ga kineski BYD

Tesla nije više najuspešniji proizvođač električnih vozila na svetu, pretekao ga kineski BYD

Nova ekonomija pre 4 minuta
Fabrika za tuđe ideje: VIše od 80 odsto izvoza srpskog IT je autsorsing

Fabrika za tuđe ideje: VIše od 80 odsto izvoza srpskog IT je autsorsing

Danas pre 4 minuta
M&A tržište ima još prostora za rast: Predviđanja za 2026. godinu

M&A tržište ima još prostora za rast: Predviđanja za 2026. godinu

Bloomberg Adria pre 4 minuta
Top lista 10 najbogatijih na svetu u 2025: Ko je zaradio, ko izgubio, a ko je prvi put ušao u elitu

Top lista 10 najbogatijih na svetu u 2025: Ko je zaradio, ko izgubio, a ko je prvi put ušao u elitu

Kurir pre 4 minuta
Država povećava subvencije - stiže do 5 miliona dinara po gazdinstvu

Država povećava subvencije - stiže do 5 miliona dinara po gazdinstvu

Kamatica pre 54 minuta