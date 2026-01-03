Jutros nikog na Novogodišnjem bazaru ispred skupštine, ni štandovi nisu otvoreni

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Na novogodišnjem bazaru, koji je poslednjeg dana stare godine iznikao na mestu šatorskog naselja, tzv.

Ćacilenda, od jutros nikog nema, a i svi štandovi su zatvoreni. Ekipa N1 koja je posetila ovaj prostor ispred Skupštine Srbije mogla je da vidi samo policajce koji obezbeđuju deo šatorskog naselja u Pionirskom parku. Na samom bazaru mogli su da vide samo jednu osobu, za koju pretpostavljaju da je obezbeđenje štandova. Reporterka N1 pretpostavila je da je jak sneg koji pada u Beogradu razlog zašto štandovi još nisu otvoreni. Prodavci na štandovima prethodnih dana
