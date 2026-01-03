Na današnji dan, 3. januar

Na današnji dan dogodilo se: 1795. Po porazu ustanka Tadeuša Košćuškog, Pruska, Austrija i Rusija sklopile su tajni ugovor o trećoj podeli Poljske. 1815. Austrija, Britanija i Francuska su stvorile vojni savez protiv Pruske i Rusije. 1868. U Japanu je ukinuta institucija šoguna i započela "prosvetiteljska era" dinastije Meidži. Car Mucuhito uspostavio je centralnu carsku vlast, sproveo reforme po evropskom uzoru i otvorio put ka brzom razvoju Japana. 1875. Umro je