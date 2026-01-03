Nesanitarna deponija na manje od 500m od prvih kuća ugrožava zdravlje stanovnika, opština Ćićevac - nema plan

Hektari plodne zemlje pored Velike Morave prekriveni su smećem svih vrsta na pola puta između Ćićevca i Varvarina.

Smetlište "Moravište". Sa asfalta se direktno silazi u blatnjavu njivu po kojoj su kamioni sa smećem napravili uzan "put" dug 200 metara do deponije. Do nesanitarne deponije u kaljuzi, sa obe strane "puta", natpisi "Ne bacaj otpad". Sve to na tri kilometra od centra Ćićevca. Na ulazu u smetlište otvorena je velika kapija koja ograđuje zemljište pet metara desno i isto toliko levo. " Deponija" preostalom dužinom nije ograđena. Na ulazu nema table na kojoj piše ko