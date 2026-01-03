Živimo u neproglašenom vanrednom stanju

Količina otvorene represije, nepravde, samovolje, zloupotrebe i iživljavanja vlasti i institucija nad ljudima tokom godine nešto je što nije lako ni površno obraditi, a kamoli procesuirati i prihvatiti. Spoznaja da zaista nema ko da te zaštiti u ovoj zemlji, teška je i mučna

Sudeći po filmovima i TV serijama koje su u fazi finalizacije, predstojeća godina biće definitivno godina Milana Marića. Dve velike serije kao što su Senke nad Balkanom i Konstantinovo raskršće i dva filma od kojih se mnogo očekuje – ostvarenje Nikole Ljuce koje je iznenada u foto-finišu promenilo naslov u Da li je nebo plavo? i još duže očekivano delo Lordana Zafranovića o stradanju u Holokaustu, koje se najčešće naslovljava kao Djeca Kozare… Ali pre svega, stiže