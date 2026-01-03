Živimo u neproglašenom vanrednom stanju

Radar pre 55 minuta  |  Dragan Jovićević
Živimo u neproglašenom vanrednom stanju

Količina otvorene represije, nepravde, samovolje, zloupotrebe i iživljavanja vlasti i institucija nad ljudima tokom godine nešto je što nije lako ni površno obraditi, a kamoli procesuirati i prihvatiti. Spoznaja da zaista nema ko da te zaštiti u ovoj zemlji, teška je i mučna

Sudeći po filmovima i TV serijama koje su u fazi finalizacije, predstojeća godina biće definitivno godina Milana Marića. Dve velike serije kao što su Senke nad Balkanom i Konstantinovo raskršće i dva filma od kojih se mnogo očekuje – ostvarenje Nikole Ljuce koje je iznenada u foto-finišu promenilo naslov u Da li je nebo plavo? i još duže očekivano delo Lordana Zafranovića o stradanju u Holokaustu, koje se najčešće naslovljava kao Djeca Kozare… Ali pre svega, stiže
Pitali smo veštačku inteligenciju šta sve čeka Srbiju u 2026. godini i – teško nama…

Nova pre 2 sata
(Mape) Vremenska klopka nad Balkanom: Serija ciklona donosi haos, jedan deo Srbije u snegu i do pola metra, drugi pod ledenom kišom!

Blic pre 7 sati
Imaju li Tirana i Brisel poseban plan kako da Prištinu uvedu u EU

Vesti online pre 1 dan
Apači su istrebljeni, ali se mi još ne damo! Kauboji, Indijanci i Srbi: Divlji zapad na Balkanu

Sputnik pre 1 dan
Slavonac otkrio koliko zarađuje kao vozač kamiona u Americi: Zelena karta kao prekretnica, šta realno donosi život i rad u Americi

Blic pre 1 dan
UNS: Prethodna godina bila izazovna za medijske radnike, obeležili je brojni napadi i pritisci

Radio sto plus pre 1 dan
UNS: Prethodna godina bila izazovna za medijske radnike, obeležili je brojni napadi i pritisci

Serbian News Media pre 1 dan

Vremenska prognoza za subotu, 3. januar: Osetno hladnije, kiša, susnežica i sneg

Beta pre 46 minuta
Vremeplov: Rođen Oto Bihalji Merin

RTV pre 15 minuta
Zakon odmazde

Radar pre 55 minuta
Živimo u neproglašenom vanrednom stanju

Radar pre 55 minuta
Vatrogasci izvukli muškarca iz bunara kod Kragujevca

Danas pre 1 sat