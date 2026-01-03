Ukrajinske snage oborile 80 od 95 ruskih dronova u noćnom napadu

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Ukrajinske snage oborile 80 od 95 ruskih dronova u noćnom napadu

KIJEV - Snage protivvazdušne odbrane Ukrajine neutralisale su 80 od 95 ruskih dronova tokom noćnog napada, saopštile su Vazduhoplovne snage Ukrajine na Telegramu.

Napad je izveden iz više pravaca, uključujući Milerovo, Kursk, Orel, Brjansk, Primorsko-Ahtarsk u Rusiji, kao i privremeno okupirani Krim, preneo je Ukrinform. Oko 60 dronova bili su tipa "šahed". Vazdušni napad je odbijen kombinovanim dejstvima avijacije, raketnih trupa protivvazdušne odbrane, jedinica za elektronsko ratovanje, bespilotnih sistema i mobilnih vatrenih grupa ukrajinskih Odbrambenih snaga. Preliminarni izveštaji do jutros su pokazali da je 15 dronova
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Direktor nuklearke Zaporožje: Nema govora o zajedničkom upravljanju; ukrajinska PVO oborila 80 od 95 ruskih dronova

Direktor nuklearke Zaporožje: Nema govora o zajedničkom upravljanju; ukrajinska PVO oborila 80 od 95 ruskih dronova

RTS pre 39 minuta
UKRAJINSKA KRIZA FISU: Moskva priprema udar na svoj verski objekat tokom praznika; Rusija: Nije bilo napada unutar granica…

UKRAJINSKA KRIZA FISU: Moskva priprema udar na svoj verski objekat tokom praznika; Rusija: Nije bilo napada unutar granica Harkova

RTV pre 5 sati
Telo žene pronađeno ispod ruševina kuće nakon granatiranja Harkova

Telo žene pronađeno ispod ruševina kuće nakon granatiranja Harkova

RTV pre 4 sati
Černičuk: Zaporoška nuklearka je ruski objekat, nema zajedničkog upravljanja

Černičuk: Zaporoška nuklearka je ruski objekat, nema zajedničkog upravljanja

RTV pre 4 sati
Rusi bombardovali Harkov, izvršen snažan raketni udar! Ima mrtvih i ranjenih, poginuo dečak (3), povređena šestomesečna beba…

Rusi bombardovali Harkov, izvršen snažan raketni udar! Ima mrtvih i ranjenih, poginuo dečak (3), povređena šestomesečna beba! Objavljeni snimci napada (video)

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaKijevKrim

Svet, najnovije vesti »

Američki napad na Venecuelu: Eksplozije u Karakasu i hapšenje predsednika Madura

Američki napad na Venecuelu: Eksplozije u Karakasu i hapšenje predsednika Madura

Naslovi.ai pre 5 minuta
SAD napale Venecuelu: Tramp saopštio da je Maduro zarobljen i odveden iz zemlje, nije rekao gde (FOTO, VIDEO)

SAD napale Venecuelu: Tramp saopštio da je Maduro zarobljen i odveden iz zemlje, nije rekao gde (FOTO, VIDEO)

Danas pre 14 minuta
Uživo: Vanredno stanje u Venecueli, eksplozije odjekivale Karakasom, Tramp: Maduro je uhvaćen i izveden iz zemlje

Uživo: Vanredno stanje u Venecueli, eksplozije odjekivale Karakasom, Tramp: Maduro je uhvaćen i izveden iz zemlje

Euronews pre 13 minuta
Šta znamo o američkim napadima na Venecuelu

Šta znamo o američkim napadima na Venecuelu

BBC News pre 9 minuta
Tramp objavio da je Maduro zarobljen i odveden iz zemlje, i da su SAD izvele uspešan udar na Venecuelu; Vlada u Karakasu: Ne…

Tramp objavio da je Maduro zarobljen i odveden iz zemlje, i da su SAD izvele uspešan udar na Venecuelu; Vlada u Karakasu: Ne znamo gde su Maduro i njegova supruga

RTS pre 13 minuta