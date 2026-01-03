Ukrajinske snage oborile 80 od 95 ruskih dronova u noćnom napadu

KIJEV - Snage protivvazdušne odbrane Ukrajine neutralisale su 80 od 95 ruskih dronova tokom noćnog napada, saopštile su Vazduhoplovne snage Ukrajine na Telegramu.

Napad je izveden iz više pravaca, uključujući Milerovo, Kursk, Orel, Brjansk, Primorsko-Ahtarsk u Rusiji, kao i privremeno okupirani Krim, preneo je Ukrinform. Oko 60 dronova bili su tipa "šahed". Vazdušni napad je odbijen kombinovanim dejstvima avijacije, raketnih trupa protivvazdušne odbrane, jedinica za elektronsko ratovanje, bespilotnih sistema i mobilnih vatrenih grupa ukrajinskih Odbrambenih snaga. Preliminarni izveštaji do jutros su pokazali da je 15 dronova