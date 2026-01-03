Arsenal nastavlja marš ka tituli, Bornmut pao u meču sa 5 golova

U poslednjem subotnjem meču u okviru 20. kola Premijer lige, Arsenal je slavio na gostovanju Bornmutu.

Zanimljiv meč, a uz to još i pet golova, prava poslastica za ljubitelje ostrvskog fudbala. Arsenal nakon 15. ligaške pobede u sezoni na čelu tabele ima 48 bodova, šest više od Aston Vile i sedam od Mančester sitija koji ima meč manje. Veliku grešku napravio je Gabrijel u desetom minutu i omogućio Brajtonu da povede. Iskoristio je to Evanlison. Nije prošlo ni šest minuta kada se Gabrijel iskupio za svoju grešku i doneo Arsenalu izjednačenje. A onda je na startu