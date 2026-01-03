Užasan penal, stativa… Juve loše počeo godinu, titula izmiče

Sport klub pre 16 minuta  |  Autor: Branimir Smilić
Užasan penal, stativa… Juve loše počeo godinu, titula izmiče

Fudbaleri Juventusa razočarali su na startu 2026. i pred svojim navijačima odigrali su nerešeno protiv ekipe Lečea.

Crno-beli su izjednačili tek što je počelo drugo poluvreme i malo ko je u tom trenutku verovato da se mreže više neće tresti, ali na kraju podela bodova – 1:1. Ekipa iz Torina je prekinula seriju od tri pobede i sada ima pet bodova manje i meč više od lidera Milana, odnosno tri manje i dve utakmice više od Intera. Leče je osvojio značajan bod u borbi za opstanak i trenutno je 16. sa 17 bodova. Gosti su poveli u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena lepim golom
