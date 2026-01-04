BBC analiza: Venecuela bi mogla da definiše Trampovu zaostavštinu i mesto Amerike u svetu

BBC News pre 30 minuta | Entoni Zurčer - Dopisnik iz

US government Predsednik Tramp i direktor CIA Džon Retklif pratili su američki napad na Venecuelu iz Vašingtona

Nakon što je lansirao noć šoka i zaprepašćenja u Venecueli, čini se da se Donald Tramp sada bacio na posao gradnje nacije.

Na nesvakidašnjoj konferenciji za medije u njegovom odmaralištu Mar-a-Lago u subotu ujutro, predsednik je najavio da su američke snage uspešno zarobile venecuealanskog predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu tokom noćnog upada u Karakas.

Zatim je rekao da će tim koji obuhvata državnog sekretara Marka Rubija i ministra odbrane Pita Hegseta, u saradnji sa Venecuelancima, preuzeti kontrolu nad zemljom pod opsadom.

„Vodićemo zemlju sve do vremena kada možemo da obavimo bezbednu, pravilnu i razumnu tranziciju vlasti“, rekao je.

Šta tačno znači „voditi zemlju“ ostaje nejasno, ali ovo obećanje predstavlja naglu promenu kursa za predsednika, prepunu kontradikcija i obeshrabrujućih prepreka.

Predsednik koji je vodio kampanju protiv „večitih ratova“, koji je oštro kritikovao prošle američke napore za promenu režima i obećao da će voditi spoljnu politiku „Amerike na prvom mestu“, sada stavlja na kocku vlastiti predsednički mandat da će sprovesti uspešnu rekonstrukciju jedne južnoameričke zemlje čija je privreda u ruinama i politička stabilnost podrivena decenijama diktature.

A opet je Tramp bio nepokolebljivo optimističan.

Rekao je da njegova administracija ima „savršen istorijat pobeda“ – i da ni ovaj put neće biti drugačije.

Zarekao se da će regrutovati američke energetske kompanije da ponovo izgradi ruševnu venecuelansku industrijsku infrastrukturu, obezbedivši fondove za američke napore obnove, a sve za dobrobit naroda Venecuele.

Odbio je da isključi slanje američkih trupa u Venecuelu kako bi se ti napori ubrzali.

„Ne bojim se vojničkih čizama na kopnu... sinoć smo imali vojničke čizme na kopnu“, rekao je novinarima.

Tramp, inače oštar kritičar američke invazije na Irak, sada će morati da uvaži reči jednog od američkih arhitekata rata u Iraku, državnog sekretara Kolina Pauela, „Ako ga razbijete, vaš je.“

SAD je preoblikovala budućnost Venecuele – bilo nabolje ili nagore.

Tramp je preuzeo dužnost pre skoro godinu dana na obećanju da će biti mirotvorac, ali je tokom protekle godine demonstrirao da je više nego spreman da upotrebi vojnu silu širom planete.

Prošle nedelje je naredio vazdušne napade na Siriju i Nigeriju.

Tokom 2025. godine, gađao je nuklearna postrojenja u Iranu, brodove osumnjičene za trgovinu drogom u Karibima, pobunjeničke snage u Jemenu, naoružane grupe u Somaliji i islamske militante u Iraku.

Za razliku od prošlih akcija, koje su uglavnom podrazumevale rakete i borbene avione koji smanjuju izloženost američkih snaga opasnosti, Trampov udar na Venecuelu – i njegova obećanja o budućnosti ove zemlje – bio je upadljivo drugačiji.

Njegov cilj je, rekao je na konferenciji za štampu, da „učini Venecuelu ponovo velikom“.

Tu varijaciju na Trampov slogan „Učinimo Ameriku ponovo velikom“ – iliti MAGA – možda će neke Trampove pristalice teško progutati.

Kongresmenka Mardžori Tejlor Grin, bivša Trampova lojalistkinja koja je raskrstila sa predsednikom nakon što ga je optužila za napuštanje političke baze, brže-bolje je osudila predsednikove postupke na Iksu.

„Gađenje Amerikanaca prema beskrajnoj vojnoj agresiji i podršci stranim ratovima naše vlastite vlade je opravdano zato što smo prisiljeni da plaćamo za nju, i obe stranke, i Republikanci i Demokrate, uvek održavaju vašingtonsku vojnu mašinu finansiranu i dobro podmazanu“, napisala je.

„Mnogi u pokretu MAGA mislili su da su glasali za okončanje ovoga. O, kako su se samo prevarili!“

Još jedan istaknuti Trampov kritičar, republikanski kongresmen Tomas Mesi iz Kentakija, kontrastirao je pravno opravdanje za Madurovo hapšenje – po optužbama za trgovinu oružjem i kokainom – sa Trampovim objašnjenje da je cilj operacije bio da se povrati zaplenjena američka nafta i zaustavi proizvodnju fentanila.

Većina republikanskih poslanika stala je iza predsednika, a predsednik Predstavničkog doma Majk Džonson opisao je vojnu akciju protiv „zločinačkog režima“ kao „odlučnu i opravdanu“.

Pogledajte svedočenje novinarke iz Karakasa o američkoj operaciji

Na konferenciji za medije, predsednik je rekao da je venecuelanska operacija unapredila njegove prioritete „Amerike na prvom mestu“, zato što je osigurala američku regionalnu bezbednost i obezbedila stalan izvor nafte.

Vaskrsao je Monroovu doktrinu – američku spoljnu politiku s početka 19. veka koja je zacrtala da zapadna hemisfera bude slobodna od uticaja evropskih sila – i rebrendirao je kao „Donroovu doktrinu“.

Akcija u Venecueli, objasnio je Tramp, pokazuje da „američka dominacija zapadnom hemisferom više nikad neće biti dovedena u pitanje“.

Cilj nove američke strategije za nacionalnu bezbednost, rekao je, jeste da „zaštiti trgovinu, teritoriju i resurse koji su jezgro naše nacionalne bezbednosti“.

Nazvao je Zapadnu hemisferu američkim „domaćim regionom“.

Trampova odluka da zarobi Madura će, međutim, izazvati širu zabrinutost u svetskoj politici i pokrenuti pitanje američkih odnosa sa drugim velikim svetskim vojnim silama.

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova izdalo je saopštenje u kom izražava šok i osuđuje, kako je reklo, nesmotreni napad na jednu suverenu zemlju.

Tokom Bajdenove administracije, SAD je izricala slične osude Rusije posle njene invazije na Ukrajinu.

Sada Trampova administracija pokušava da nastupi kao posrednik u mirovnom sporazumu između te dve zemlje – i to sporazumu koji često deluje kao da je naklonjeniji ruskoj strani.

Don Bejkon, centristički republikanski kongresmen koji se povlači krajem ove godine, izrazio je zabrinutost zbog poruke koju bi Trampovi postupci mogli da pošalju.

„Moja najveća briga je da će Rusija sada iskoristiti ovo da opravda ilegalnu i varvarsku vojnu akciju protiv Ukrajine ili da će Kina time opravdati invaziju na Tajvan.“

Tramp za BBC o Putinu i ratu: 'Nikome ne verujem'

Trampovi kritičari iz redova demokrata bili su otvoreniji.

„Sjedinjenje Američke Države ne bi smele da vode druge zemlje iz bilo kog razloga“, rekao je Brajan Šac sa Havaja, koji služi u senatskom odboru za inostrane poslove.

„Do sada je već trebalo da naučimo da se ne uplićemo u beskrajne ratove i misije promene režima koji nose katastrofalne posledice po Amerikance.“

Kongresmen Hakim Džefris, koji bi mogao da postane predsednik Predstavničkog doma ako demokrate povrate većinu posle izbora sredine mandata u novembru, rekao je da je Maduro kriminalac i diktator s istorijatom kršenja ljudskih prava.

Ali, on je osudio Trampovu odluku da se ne konsultuje sa zakonodavnim vođama pre pokretanja napada.

„Donald Tramp ima ustavnu odgovornost da sledi slovo zakona i štiti demokratske norme Sjedinjenih Američkih Država“, rekao je.

„To je ono što zahteva stavljanje Amerike na prvo mesto.“

Tramp je na konferenciji za medije rekao da je odabrao da ne obavesti Kongres zato što ga je brinulo da će detalji operacije „procureti“ pred napad.

Ta vojna operacija je bila uspešna – bez smrti Amerikanaca i sa svedenom štetom po američku opremu.

Tramp je, uz njegovo uobičajeno razmetanje, opisao operaciju kao „spektakularni napad“ i „jednu od najfascinantnijih, najefikasnijih i najmoćnijih demonstracija američke vojne sile i sposobnosti u američkoj istoriji“.

On sada stavlja predsednički mandat na kocku da će se taj uspeh nastaviti, nakon što je Amerika saopštila da će preuzeti vođenje i obnovu Venecuele – mada ne znamo šta to tačno znači.

On i njegov tim moraju da ojačaju zemlju koja je u previranju decenijama dok istovremeno stabilizuju region koji će sada sigurno biti nepoverljiv prema tome šta je Trampova spoljna politika spremila za njih.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.04.2026)