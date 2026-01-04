Kina smatra da SAD treba odmah da oslobode Madura
Beta pre 37 minuta
Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da SAD treba odmah da oslobode predsednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolas) i njegovu suprugu Siliju Flores (Cilia) i da reše situaciju u Venecueli putem dijaloga i pregovora.
U saopštenju objavljenom na veb stranici, ministarstvo je navelo da SAD treba da obezbede i ličnu bezbednost Madura i Silije Flores, tvrdeći da njihovo proterivanje krši međunarodno pravo.
Svrgnuti Maduro i njegova supruga su posle američke akcije odvedeni u Njujork, gde je Maduro prebačen u federalni zatvor u Bruklinu. Optužen je između ostalog za narko-terorizam.
(Beta, 04.01.2026)