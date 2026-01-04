Kina smatra da SAD treba odmah da oslobode Madura

Beta pre 37 minuta

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da SAD treba odmah da oslobode predsednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolas) i njegovu suprugu Siliju Flores (Cilia) i da reše situaciju u Venecueli putem dijaloga i pregovora.

U saopštenju objavljenom na veb stranici, ministarstvo je navelo da SAD treba da obezbede i ličnu bezbednost Madura i Silije Flores, tvrdeći da njihovo proterivanje krši međunarodno pravo.

Svrgnuti Maduro i njegova supruga su posle američke akcije odvedeni u Njujork, gde je Maduro prebačen u federalni zatvor u Bruklinu. Optužen je između ostalog za narko-terorizam.

(Beta, 04.01.2026)

Povezane vesti »

Kina poziva SAD da odmah oslobode Madura i reše situaciju dijalogom

Kina poziva SAD da odmah oslobode Madura i reše situaciju dijalogom

Vesti online pre 42 minuta
Oglasila se Kina o zarobljavanju Madura

Oglasila se Kina o zarobljavanju Madura

Danas pre 26 minuta
Kina smatra da SAD treba odmah da oslobode Madura

Kina smatra da SAD treba odmah da oslobode Madura

Serbian News Media pre 36 minuta
Kina smatra da SAD treba odmah da oslobode Madura

Kina smatra da SAD treba odmah da oslobode Madura

Radio sto plus pre 12 minuta
Kina poziva SAD da odmah oslobode Madura i reše situaciju dijalogom

Kina poziva SAD da odmah oslobode Madura i reše situaciju dijalogom

RTV pre 2 sata
Kina upozorila SAD! Odmah ih oslobodite

Kina upozorila SAD! Odmah ih oslobodite

Pravda pre 2 sata
Kina traži da Amerika odmah oslobodi Madura

Kina traži da Amerika odmah oslobodi Madura

SEEbiz pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaKina

Svet, najnovije vesti »

Bolnice u Švajcarskoj odlažu operacije zbog povređenih u Kran Montani

Bolnice u Švajcarskoj odlažu operacije zbog povređenih u Kran Montani

Euronews pre 6 minuta
Zašto ruski PVO sistemi nisu radili u Venecueli tokom napada Amerike

Zašto ruski PVO sistemi nisu radili u Venecueli tokom napada Amerike

Nova pre 2 minuta
Bukti krvavi "proksi" rat pored najvažnijeg morskog puta! Dve regionalne vojne sile ukrstile mačeve, objavljeni zastrašujući…

Bukti krvavi "proksi" rat pored najvažnijeg morskog puta! Dve regionalne vojne sile ukrstile mačeve, objavljeni zastrašujući snimci borbi! (mapa/video)

Kurir pre 7 minuta
Predsednik Venecuele Nikolas Maduro: 'Odabrani' kog je svrgnuo Tramp

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro: 'Odabrani' kog je svrgnuo Tramp

BBC News pre 27 minuta
Kina smatra da SAD treba odmah da oslobode Madura

Kina smatra da SAD treba odmah da oslobode Madura

Beta pre 37 minuta