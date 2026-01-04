Kina smatra da SAD treba odmah da oslobode Madura

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da SAD treba odmah da oslobode predsednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolas) i njegovu suprugu Siliju Flores (Cilia) i da reše situaciju u Venecueli putem dijaloga i pregovora.

U saopštenju objavljenom na veb stranici, ministarstvo je navelo da SAD treba da obezbede i ličnu bezbednost Madura i Silije Flores, tvrdeći da njihovo proterivanje krši međunarodno pravo.

Svrgnuti Maduro i njegova supruga su posle američke akcije odvedeni u Njujork, gde je Maduro prebačen u federalni zatvor u Bruklinu. Optužen je između ostalog za narko-terorizam.