Normalizuje se avio-saobraćaj u Grčkoj, istražuje se uzrok poremećaja radio-veza s avionima

Beta pre 56 minuta

Normalizuje se avio-saobraćaj u Grčkoj čiji je vazdušni prostor ponovo otvoren, saopštila je večeras Uprava civilnog vazduhoplovstva.Ona kaže da je rešen "tehnički problem" koji se pojavio danas u 08:59 sati i to istovremeno na svim radio-frekvencijama za komunikaciju kontrole leta s avionima.

Smetnja je bila u obliku "šuma" koji je, po početnim indicijama, poticao iz telekomunikacione infrastrukture i sprečio komunikaciju kontrolora vazdušnog saobraćaja s avionima.

Rad na radio-frekvencijama kontrole letenja i operativni komunikacioni telefonski sistemi su potpuno obnovljeni od 17:00 časova po lokalnom vremenu.

Saopštenje o zatvaranju vazdušnog protora Grčke je povučeno, te su se od 17:45 saobraćajni kapacitet vazdušnog prostora i protok vazdušnog saobraćaja vratili na normalan nivo.

U svim fazama upravljanja incidentom, bezbednost letenja je bila u potpunosti obezbeđena, u skladu sa međunarodnim standardima, piše u saopštenju.

Uprava je navela da "uzrok tehničkog problema koji nikada ranije nije zabeležen u ovom obimu i obliku, temeljno istražuju inženjeri elektronike Uprave civilnog vazduhoplovstva Grčke", a "u toku je i let posebno opremljenog aviona za proveru spektra radio-veza".

Hiljade putnika su zaglavile na aerodromima u Grčkoj i drugde u Evropi jer je problem s radio-vezama primorao Grčku da zatvori svoj vazdušni prostor što je izazvalo mnogobrojna otkazivanja i kašnjenje letova.

Avioni u dolasku su preusmereni mahom u Tursku, a nekima je bilo naloženo da se vrate na mesto polaska.

Usled poremećaja letova širom Grčke zbog tehničkog problema s radio-vezama s avionima, aerodrom u Solunu je danas bio potpuno zatvoren pošto je komunikacija u vazdušnom saobraćaju prekinuta.

Glavni aerodrom Grčke, u Atini, bio je među najteže pogođenim. Više od 90 letova je do popodneva bilo otkazano do tog aerodroma i s njega.

(Beta, 04.01.2026)

Povezane vesti »

Normalizuje se avio-saobraćaj u Grčkoj, u toku istraga o uzroku poremećaja radio-veza s avionima

Normalizuje se avio-saobraćaj u Grčkoj, u toku istraga o uzroku poremećaja radio-veza s avionima

N1 Info pre 51 minuta
Normalizuje se avio-saobraćaj u Grčkoj, istražuje se uzrok poremećaja radio-veza s avionima

Normalizuje se avio-saobraćaj u Grčkoj, istražuje se uzrok poremećaja radio-veza s avionima

Serbian News Media pre 56 minuta
Normalizuje se avio-saobraćaj u Grčkoj, istražuje se uzrok poremećaja radio-veza s avionima

Normalizuje se avio-saobraćaj u Grčkoj, istražuje se uzrok poremećaja radio-veza s avionima

Radio sto plus pre 51 minuta
Delimično rešen tehnički problem u grčkom vazdušnom prostoru

Delimično rešen tehnički problem u grčkom vazdušnom prostoru

Politika pre 36 minuta
BBC: Hiljade putnika zaglavile na aerodromima Evrope zbog poremećaja radio-veza u Grčkoj

BBC: Hiljade putnika zaglavile na aerodromima Evrope zbog poremećaja radio-veza u Grčkoj

Beta pre 1 sat
BBC: Hiljade putnika zaglavile na aerodromima Evrope zbog poremećaja radio-veza u Grčkoj

BBC: Hiljade putnika zaglavile na aerodromima Evrope zbog poremećaja radio-veza u Grčkoj

Radio sto plus pre 1 sat
Obustavljen avio-saobraćaj u Grčkoj, veliki problem utiče na sve letove

Obustavljen avio-saobraćaj u Grčkoj, veliki problem utiče na sve letove

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FrekvencijeGrčka

Društvo, najnovije vesti »

Drama kod Goražda: Četiri devojke iz Srbije ostale zaglavljene, spasioci se jedva probijali do njih

Drama kod Goražda: Četiri devojke iz Srbije ostale zaglavljene, spasioci se jedva probijali do njih

Blic pre 16 minuta
(Foto) Umro Danilo (17) za kog se borila Srbija. Otac mu poginuo kad je imao samo 2 godine, a onda je usledila strašna…

(Foto) Umro Danilo (17) za kog se borila Srbija. Otac mu poginuo kad je imao samo 2 godine, a onda je usledila strašna dijagnoza: "Neka se sretnu sada daleko od bola"

Blic pre 11 minuta
Određen pritvor zbog poruka mržnje ispisanih na zgradi u Pančevu

Određen pritvor zbog poruka mržnje ispisanih na zgradi u Pančevu

Danas pre 1 minut
(Video) Grtalica sletela sa puta Mašina za čišćenje snega završila u kanalu kod Šapca

(Video) Grtalica sletela sa puta Mašina za čišćenje snega završila u kanalu kod Šapca

Blic pre 46 minuta
RHMZ, MUP i Putevi Srbije nižu upozorenja, a Srbi masovno stavljaju sveće u auto - stari trik može ovih dana vam spasi živu…

RHMZ, MUP i Putevi Srbije nižu upozorenja, a Srbi masovno stavljaju sveće u auto - stari trik može ovih dana vam spasi živu glavu

Blic pre 1 sat