Normalizuje se avio-saobraćaj u Grčkoj, istražuje se uzrok poremećaja radio-veza s avionima

Normalizuje se avio-saobraćaj u Grčkoj čiji je vazdušni prostor ponovo otvoren, saopštila je večeras Uprava civilnog vazduhoplovstva.Ona kaže da je rešen "tehnički problem" koji se pojavio danas u 08:59 sati i to istovremeno na svim radio-frekvencijama za komunikaciju kontrole leta s avionima.

Smetnja je bila u obliku "šuma" koji je, po početnim indicijama, poticao iz telekomunikacione infrastrukture i sprečio komunikaciju kontrolora vazdušnog saobraćaja s avionima.

Rad na radio-frekvencijama kontrole letenja i operativni komunikacioni telefonski sistemi su potpuno obnovljeni od 17:00 časova po lokalnom vremenu.

Saopštenje o zatvaranju vazdušnog protora Grčke je povučeno, te su se od 17:45 saobraćajni kapacitet vazdušnog prostora i protok vazdušnog saobraćaja vratili na normalan nivo.

U svim fazama upravljanja incidentom, bezbednost letenja je bila u potpunosti obezbeđena, u skladu sa međunarodnim standardima, piše u saopštenju.

Uprava je navela da "uzrok tehničkog problema koji nikada ranije nije zabeležen u ovom obimu i obliku, temeljno istražuju inženjeri elektronike Uprave civilnog vazduhoplovstva Grčke", a "u toku je i let posebno opremljenog aviona za proveru spektra radio-veza".

Hiljade putnika su zaglavile na aerodromima u Grčkoj i drugde u Evropi jer je problem s radio-vezama primorao Grčku da zatvori svoj vazdušni prostor što je izazvalo mnogobrojna otkazivanja i kašnjenje letova.

Avioni u dolasku su preusmereni mahom u Tursku, a nekima je bilo naloženo da se vrate na mesto polaska.

Usled poremećaja letova širom Grčke zbog tehničkog problema s radio-vezama s avionima, aerodrom u Solunu je danas bio potpuno zatvoren pošto je komunikacija u vazdušnom saobraćaju prekinuta.

Glavni aerodrom Grčke, u Atini, bio je među najteže pogođenim. Više od 90 letova je do popodneva bilo otkazano do tog aerodroma i s njega.

(Beta, 04.01.2026)