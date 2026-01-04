(Video) Ovako je uhapšen osumnjičeni za ubistvo škaljarca Policija ga izvela iz kuće sa lisicama na rukama: bio u zatvoru zbog ubistva u pokušaju

Osumnjičeni se nije opirao tokom hapšenja Simo Marković, navodni pripadnik škaljarskog klana ubijen je 30. decembra nedaleko od groblja u Markovićima Pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe Nikola Boljević (24) iz Podgorice uhapšen je danas na teritoriji Spuža, zbog sumnje da je 30. decembra u Markovićima iznad Budve ubio škaljarca Sima Markovića. Kako "Blic" saznaje, N.B. je odranije poznat policiji. On je, kako saznaje "Blic", krajem marta prošle godine