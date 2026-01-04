Trenerka iz 2013. je najveći trend 2026: Kako je hapšenje Madura lansiralo modni povratak decenije

Nova 2026. godina tek što je počela, a internet je već pronašao svoj prvi apsurdni, ali savršeno savremeni modni fenomen.

Fotografija svrgnutog venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, uhapšenog i sprovedenog u Sjedinjene Američke Države, postala je viralna praktično preko noći. Ne zbog političke težine trenutka – već zbog trenerke koju je nosio. Da, trenerke. Na snimku koji je preplavio društvene mreže, Maduro je fotografisan na američkom brodu USS Iwo Jima, sa povezom preko očiju, slušalicama protiv buke i lisicama na rukama. U jednoj ruci drži plastičnu flašicu vode, dok je