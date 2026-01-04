Amerika preuzima kontrolu nad Venecuelom: Šta znači za svet i Srbiju?

Euronews pre 24 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Dok svet drhti zbog presedana u Latinskoj Americi, predsednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj je između ostalog, bilo reči i o Venecueli. "To nije hapšenje, to je kidnapovanje", rekao je gostujući na Euronews Srbija analitičar Nebojša Obrknežev o dramatičnoj američkoj akciji u Venecueli, dok je nekadašnja ministarka Gordana Čomić upozorila da je u pitanju "monodoktrina – kada se slonovi biju, trava bude
