Inter ponovo prvi: Bolonja deklasirana u Milanu

Kurir pre 45 minuta
Inter ponovo prvi: Bolonja deklasirana u Milanu

Inter je poveo u 39. minutu golom Pjotra Zjelinjskog, a prednost je udvostručio Lautaro Martines u 48. minutu.

Treći gol postigao je Markus Tiram u 74. minutu, a konačan rezultat postavio je Santjago Kastro u 83. minutu. Posle 13. pobede Inter je prvi na tabeli sa 39 bodova i ima bod više od gradskog rivala Milana. Bolonja je nastavila niz bez pobede i posle petog poraza zauzima sedmo mesto sa 26 bodova. U sledećem kolu Inter će igrati na gostujućem terenu protiv Parme, a Bolonja će dočekati Atalantu. Ranije danas Napoli je pobedio Lacio 2:0, Fjorentina je pobedila
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Vanja Milinković-Savić zaključao mrežu, Inter slavio za prvo mesto na tabeli

Vanja Milinković-Savić zaključao mrežu, Inter slavio za prvo mesto na tabeli

Nova pre 24 sata
Maroko i Kamerun uz mnogo muka došli do četvrtfinala Afričkog kupa nacija

Maroko i Kamerun uz mnogo muka došli do četvrtfinala Afričkog kupa nacija

Nova pre 1 sat
Podela bodova: Remi Real Sosijedada i Atletiko Madrida

Podela bodova: Remi Real Sosijedada i Atletiko Madrida

Kurir pre 30 minuta
Real Madrid deklasirao Betis i primakao se Barseloni, het-trik neočekivanog heroja

Real Madrid deklasirao Betis i primakao se Barseloni, het-trik neočekivanog heroja

Nova pre 25 minuta
Fudbaleri Intera savladali Bolonju za prvo mesto Serije A

Fudbaleri Intera savladali Bolonju za prvo mesto Serije A

Politika pre 30 minuta
Kamerun od komocije do strepnje protiv Bafane, za polufinale AKN protiv Maroka!

Kamerun od komocije do strepnje protiv Bafane, za polufinale AKN protiv Maroka!

Sportske.net pre 2 sata
Kamerunci jure ka peharu: Južna Afrika pala u jednom sjajnom meču!

Kamerunci jure ka peharu: Južna Afrika pala u jednom sjajnom meču!

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

InterBolonjaLacioNapoliserija a

Sport, najnovije vesti »

Denver bez Jokića dubi dah, Orlando bolji od Indijane, Pistonsi osvojili Ohajo

Denver bez Jokića dubi dah, Orlando bolji od Indijane, Pistonsi osvojili Ohajo

Sportske.net pre 15 minuta
Denver bez Jokića nije imao šansu - Porter se osvetio sa 27 poena

Denver bez Jokića nije imao šansu - Porter se osvetio sa 27 poena

B92 pre 10 minuta
Kad i gde možete gledati meč Crvena zvezda – Valensija?

Kad i gde možete gledati meč Crvena zvezda – Valensija?

Danas pre 2 sata
Kad i gde možete gledati meč Monako – Partizan?

Kad i gde možete gledati meč Monako – Partizan?

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Realovo dete postiglo prve golove i to odmah het-trik

(VIDEO) Realovo dete postiglo prve golove i to odmah het-trik

Danas pre 4 sati