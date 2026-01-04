Poklon čestitke od po 150.000 dinara majkama prvih beba u 2026. godini: Zamenica gradonačelnika Kruševca u poseti porodilištu…

Zamenica gradonačelnika Kruševca Snežana Рadojković posetila je Porodilište Opšte bolnice u Kruševcu i dvema porodiljama uručila dve novčane čestitke od po 150.000 dinara.

Prva se u ovoj godini porodila Kristina Bekrić iz Malog Šiljegovca, koja je prvog januara u 11,53 sati donela na svet zdravu bebu – ćerkicu Niku, a zatim je Milica Pantić iz Ljubave dobila svoje drugo dete, dečaka Luku koji se rodio istog dana u 13 i 20 sati. Gospođa Radojković je izjavila da je Kruševac odgovorna lokalna samouprava i da čitavim nizom mera populacione politike više godina unazad daje veliki doprinos povećanju nataliteta. Prema rečima direktorke