Tripl-dabl Avdije za rođendan i pobeda Rajakovića: Momak poreklom sa Kosova dominira u NBA ligi

Nikola Jokić je "mašina za tripl-dablove" koja trenutno ne igra zbog povrede kolena.

Dok se čeka njegov povratak, Deni Avdija ga je "kopirao" i upisao dvocifren učinak u tri kolone i doneo pobedu Portlandu protiv San Antonija (115:110). Momak poreklom sa Kosova je bio najbolji akter meča - 29 poena, 11 skokova, 10 asistencija i bio najzaslužniji za trijumf. Sparsi su na tri minuta pre kraja prišli na "-2" (105:103), a onda je Deni uzeo loptu, dao šest poena, uz asistenciju i rešio meč. Tako je sebi dao rođendanski poklon pošto je napunio 25 godina.