Ponovo uspostavljen saobraćaj na Trgu Nikole Pašića posle više od osam meseci

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Ponovo uspostavljen saobraćaj na Trgu Nikole Pašića posle više od osam meseci

Večeras je nešto pre 21 sat uspostavljen saobraćaj ispred Doma narodne skupštine i u okolnim ulicama.

Pušten je u rad novi kružni tok na Trgu Nikole Pašića, a posle višemesečne pauze gradski prevoz ponovo saobraća tom ulicom. Na tom mestu su od aprila prošle godine bili postavljeni šatori pristalica vlasti i nije se odvijao saobraćaj. Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda saopštio je ranije danas da će automobili i autobusi ponovo moći da prođu Dečanskom i Ulicom Dragoslava Jovanovića, kao i da će garaža "Pionirski park" nastaviti da radi u punom kapacitetu. "Za
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Ponovo uspostavljen saobraćaj na Trgu Nikole Pašića posle više od osam meseci

Ponovo uspostavljen saobraćaj na Trgu Nikole Pašića posle više od osam meseci

Nova pre 18 minuta
Uspostavljen saobraćaj na Trgu Nikole Pašića (foto)

Uspostavljen saobraćaj na Trgu Nikole Pašića (foto)

Euronews pre 48 minuta
Uspostavljen saobraćaj na Trgu Nikole Pašića posle više od osam meseci

Uspostavljen saobraćaj na Trgu Nikole Pašića posle više od osam meseci

Radio 021 pre 23 minuta
Trg Nikole Pašića otvoren za saobraćaj: Vozače čekaju promene

Trg Nikole Pašića otvoren za saobraćaj: Vozače čekaju promene

B92 pre 13 minuta
Uspostavljen saobraćaj na Trgu Nikole Pašića: Vozače pored snega čeka i kružni tok

Uspostavljen saobraćaj na Trgu Nikole Pašića: Vozače pored snega čeka i kružni tok

Večernje novosti pre 43 minuta
Pušten saobraćaj ispred Skupštine Srbije: Prohodan kružni tok na Trgu Nikole Pašića i okolne ulice

Pušten saobraćaj ispred Skupštine Srbije: Prohodan kružni tok na Trgu Nikole Pašića i okolne ulice

Newsmax Balkans pre 1 sat
Trg Nikole Pašića u Beogradu otvoren za saobraćaj

Trg Nikole Pašića u Beogradu otvoren za saobraćaj

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

(Foto) Putari na dežurstvu celu noć Sneg satima pada bez prestanka: Izdat apel građanima, iz kuće nikako ne izlazite bez ove…

(Foto) Putari na dežurstvu celu noć Sneg satima pada bez prestanka: Izdat apel građanima, iz kuće nikako ne izlazite bez ove stvari

Blic pre 33 minuta
Zemljotres večeras pogodio Srbiju. Tlo se treslo u blizini ovog grada.

Zemljotres večeras pogodio Srbiju. Tlo se treslo u blizini ovog grada.

Blic pre 43 minuta
(Foto) Nekoliko kamiona zaglavljeno kod Kragujevca. Saobraćaj obustavljen: Sneg ne prestaje da veje

(Foto) Nekoliko kamiona zaglavljeno kod Kragujevca. Saobraćaj obustavljen: Sneg ne prestaje da veje

Blic pre 1 sat
Drama kod Goražda: Četiri devojke iz Srbije ostale zaglavljene, spasioci se jedva probijali do njih

Drama kod Goražda: Četiri devojke iz Srbije ostale zaglavljene, spasioci se jedva probijali do njih

Blic pre 1 sat
(Foto) U jednoj ruci pivo, a pripalio i cigaru. Ovakav prizor iz zavejane Vojvodine još niko nije video, ljudi ga posmatraju u…

(Foto) U jednoj ruci pivo, a pripalio i cigaru. Ovakav prizor iz zavejane Vojvodine još niko nije video, ljudi ga posmatraju u čudu: "Ovo niko neće nadmašiti"

Blic pre 1 sat