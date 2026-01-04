Ponovo uspostavljen saobraćaj na Trgu Nikole Pašića posle više od osam meseci

Večeras je nešto pre 21 sat uspostavljen saobraćaj ispred Doma narodne skupštine i u okolnim ulicama.

Pušten je u rad novi kružni tok na Trgu Nikole Pašića, a posle višemesečne pauze gradski prevoz ponovo saobraća tom ulicom. Na tom mestu su od aprila prošle godine bili postavljeni šatori pristalica vlasti i nije se odvijao saobraćaj. Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda saopštio je ranije danas da će automobili i autobusi ponovo moći da prođu Dečanskom i Ulicom Dragoslava Jovanovića, kao i da će garaža "Pionirski park" nastaviti da radi u punom kapacitetu. "Za