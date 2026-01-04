Ispred Narodne skupštine uklonjene novogodišnje kućice, saobraćaj još nije pušten

Ispred Narodne skupštine uklonjene novogodišnje kućice, saobraćaj još nije pušten

Ispred Doma Narodne skupštine, na Trgu Nikole Pašića više nema novogodišnjih kućica koje su tu postavljene uoči praznika umesto šatorskog naselja, u kojem su od marta boravile pristalice vlasti.

Na prostoru ispred parlamenta nema više šatora, drvenih kućica, niti drugih montažnih objekata. Saboraćaj u tom delu grada i dalje ne funkcioniše, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posete "božićnom selu" 1. januara najavio da će Trg za saobraćaj biti otvoren u ponedeljak. U Pionirskom parku, kroz koji građani i dalje ne mogu da prolaze, još ima šatora, koji su postavljeni u martu prošle godine, da bi se u aprilu proširili i na ulicu ispred Doma Narodne
