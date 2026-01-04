Čelsi izborio remi protiv Mančester sitija

Čelsi je na petom mestu na tabeli sa 31 bodom

MANČESTER – Fudbaleri Mančester stija i Čelsija odigrali su večeras nerešeno 1:1 u meču 20. kola Premijer lige Domaći tim je poveo u 42. minutu, kada je gol postigao Tidžani Rejnders. Enco Fernandez je pogotkom u 90+4. minutu doneo remi Čelsiju. Bio je ovo prvi meč Čelsija od smene trenera Enca Mareske, koji je pre tri dana napustio klub. Mančester siti je drugoplasirani na tabeli Premijer lige sa 42 boda, osam manje od vodećeg Arsenala. Čelsi je na petom mestu na