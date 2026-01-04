Čelsi izborio remi protiv Mančester sitija

Politika pre 1 sat
Čelsi izborio remi protiv Mančester sitija

Čelsi je na petom mestu na tabeli sa 31 bodom

MANČESTER – Fudbaleri Mančester stija i Čelsija odigrali su večeras nerešeno 1:1 u meču 20. kola Premijer lige Domaći tim je poveo u 42. minutu, kada je gol postigao Tidžani Rejnders. Enco Fernandez je pogotkom u 90+4. minutu doneo remi Čelsiju. Bio je ovo prvi meč Čelsija od smene trenera Enca Mareske, koji je pre tri dana napustio klub. Mančester siti je drugoplasirani na tabeli Premijer lige sa 42 boda, osam manje od vodećeg Arsenala. Čelsi je na petom mestu na
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Srpski dijamant koji prolazi ispod radara: Naš napadač golom započeo novu godinu u Engleskoj!

Srpski dijamant koji prolazi ispod radara: Naš napadač golom započeo novu godinu u Engleskoj!

Hot sport pre 13 minuta
Petarda kraljeva: Real ubedljivo pobedio Betis uz het-trik Gonsala Garsije

Petarda kraljeva: Real ubedljivo pobedio Betis uz het-trik Gonsala Garsije

Kurir pre 58 minuta
Mladi Srbin strelac u Engleskoj: Gol posle mesec dana i pobeda za korak bliže Premijer ligi

Mladi Srbin strelac u Engleskoj: Gol posle mesec dana i pobeda za korak bliže Premijer ligi

Sputnik pre 1 sat
Mihailo Ivanović ponovo obradovao navijače Milvola

Mihailo Ivanović ponovo obradovao navijače Milvola

Sport klub pre 1 sat
Torino rutinski u gostima: Verona zakucana za dno

Torino rutinski u gostima: Verona zakucana za dno

Kurir pre 2 sata
Mihailo Ivanović opet zatresao mrežu

Mihailo Ivanović opet zatresao mrežu

B92 pre 2 sata
Srbin pogodio u pobedi Milvola: Mihailo Ivanović pogodio posle mesec dana u Čempionšipu

Srbin pogodio u pobedi Milvola: Mihailo Ivanović pogodio posle mesec dana u Čempionšipu

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ČelsiFudbalMančester SitiPremijer liga

Sport, najnovije vesti »

Kad i gde možete gledati meč Crvena zvezda – Valensija?

Kad i gde možete gledati meč Crvena zvezda – Valensija?

Danas pre 33 minuta
Kad i gde možete gledati meč Monako – Partizan?

Kad i gde možete gledati meč Monako – Partizan?

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Realovo dete postiglo prve golove i to odmah het-trik

(VIDEO) Realovo dete postiglo prve golove i to odmah het-trik

Danas pre 2 sata
Saša Obradović se oglasio posle „ekstremno teške utakmice“

Saša Obradović se oglasio posle „ekstremno teške utakmice“

Danas pre 2 sata
Sjajna partija Danila Anđušića u porazu od Olimpijakosa

Sjajna partija Danila Anđušića u porazu od Olimpijakosa

Danas pre 3 sata