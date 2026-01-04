Mete Frederiksen odgovorila Trampu: Prestanite sa pretnjama o preuzimanju Grenlanda

RTS pre 2 sata
Mete Frederiksen odgovorila Trampu: Prestanite sa pretnjama o preuzimanju Grenlanda

Danska premijerka Mete Frederiksen je pozvala američkog predsednika Donalda Trampa da prestane da preti preuzimanjem Grenlanda, nakon što je on u intervjuu za magazin Atlantik ponovio svoju želju da to učini.

Mete Frederiksen je izjavila da "apsolutno nema smisla govoriti o potrebi da Sjedinjene Države preuzmu Grenland", dodajući: "SAD nemaju pravo da anektiraju bilo koju od tri zemlje u danskoj kraljevini". "Apsolutno nema smisla govoriti o tome da SAD treba da preuzmu Grenland. SAD nemaju pravo da anektiraju bilo koju od tri zemlje Kraljevine Danske", navela je Frederiksen u saopštenju poslatom mejlom, prenosi Rojters. Ona je navela da snažno poziva SAD da prestanu sa
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Svet na ivici haosa: Posledice mogu biti nesagledive

Svet na ivici haosa: Posledice mogu biti nesagledive

B92 pre 36 minuta
Danska premijerka o pretnjama Trampa: "Dalje ruke od Grenlanda, nema smisla pominjati aneksiju ostrva"

Danska premijerka o pretnjama Trampa: "Dalje ruke od Grenlanda, nema smisla pominjati aneksiju ostrva"

Euronews pre 2 sata
"Danska je član NATO, samim tim i Grenland": Premijerka Danske odgovorila Trampu

"Danska je član NATO, samim tim i Grenland": Premijerka Danske odgovorila Trampu

Kurir pre 1 sat
"Trampe, prestani!"

"Trampe, prestani!"

B92 pre 1 sat
Frederiksen pozvala Trampa da prestane da preti preuzimanjem Grenlanda

Frederiksen pozvala Trampa da prestane da preti preuzimanjem Grenlanda

Politika pre 2 sata
Šok iz Bele kuće: Grenland u bojama američke zastave (foto)

Šok iz Bele kuće: Grenland u bojama američke zastave (foto)

Večernje novosti pre 1 sat
Opasna poruka iz Vašingtona - Venecuela nije kraj?; Tramp nastavlja da preti

Opasna poruka iz Vašingtona - Venecuela nije kraj?; Tramp nastavlja da preti

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersDanskaGrenlandDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

(Video) "Nikolas će se vratiti" Madurov sin se oglasio prvi put nakon hapšenja i odmah zapretio: "Neće nas videti slabe…

(Video) "Nikolas će se vratiti" Madurov sin se oglasio prvi put nakon hapšenja i odmah zapretio: "Neće nas videti slabe, istorija će pokazati ko su izdajnici"

Blic pre 15 minuta
Oluja "Frensis" u Španiji Izdat meteoalarm za devet regiona, oblast Malage u "crvenom"

Oluja "Frensis" u Španiji Izdat meteoalarm za devet regiona, oblast Malage u "crvenom"

Kurir pre 0 minuta
Nova godina, stari kauboji

Nova godina, stari kauboji

Radar pre 15 minuta
Od grlatog Rusa do tihog Amerikanca

Od grlatog Rusa do tihog Amerikanca

Radar pre 15 minuta
Bukti rat u ovoj zemlji: Desetine mrtvih na ulicama, upali u selo, pobili civile i uništili kuće

Bukti rat u ovoj zemlji: Desetine mrtvih na ulicama, upali u selo, pobili civile i uništili kuće

Blic pre 25 minuta