Mete Frederiksen odgovorila Trampu: Prestanite sa pretnjama o preuzimanju Grenlanda

Danska premijerka Mete Frederiksen je pozvala američkog predsednika Donalda Trampa da prestane da preti preuzimanjem Grenlanda, nakon što je on u intervjuu za magazin Atlantik ponovio svoju želju da to učini.

Mete Frederiksen je izjavila da "apsolutno nema smisla govoriti o potrebi da Sjedinjene Države preuzmu Grenland", dodajući: "SAD nemaju pravo da anektiraju bilo koju od tri zemlje u danskoj kraljevini". "Apsolutno nema smisla govoriti o tome da SAD treba da preuzmu Grenland. SAD nemaju pravo da anektiraju bilo koju od tri zemlje Kraljevine Danske", navela je Frederiksen u saopštenju poslatom mejlom, prenosi Rojters. Ona je navela da snažno poziva SAD da prestanu sa