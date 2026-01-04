Tijago ne zna da stane – het-trik Brazilca za trijumf Brentforda protiv Evertona

Fudbaleri Brentforda savladali su Everton na gostovanju rezultatom 4:2 u meču 20. kola Premijer lige.

"Pčelice" su nastavile seriju dobrih rezultata i ostale u trci za izlazak u Evropu naredne sezone, što im niko nije prognozirao nakon velikih promena tokom leta. Najveći razlog za tako nešto je brazilski napadač Igor Tijago, koji je pre dve godine stigao iz Klub Briža. Bila mu je potrebna jedna sezona kako bi se adaptirao na Premijer ligu, čiji je sada drugi strelac. Sa nova tri gola je poveo Brentford ka trijumfu, a ukupno je sakupio 14 pogodaka u dosadašnjih 20